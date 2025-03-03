Axios: Трамп проведе нараду з топкерівництвом США, можуть розглянути призупинення допомоги Україні

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Удень, 3 березня, президент США Дональд Трамп проведе нараду, аби обговорити наступні кроки щодо російсько-української війни, включно з можливим призупиненням військової допомоги Штатів. Про це стверджує американське медіа Axios із посиланням на анонімного посадовця США та неназване джерело, поінформоване про зустріч.

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За даними співбесідників, у зустрічі візьмуть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник з нацбезпеки Майк Волтц та інші високопоставлені посадовці.

Газета The New York Times також повідомляла про заплановану зустріч. Білий дім не відповів на запитання Axios.

Офіційних підтверджень цій інформації наразі немає.

ДОВІДКА Після приходу до влади адміністрація Трампа не оголошувала про нові пакети допомоги Україні, проте у її розпорядженні є військова підтримка, виділена ще за Після приходу до влади адміністрація Трампа не оголошувала про нові пакети допомоги Україні, проте у її розпорядженні є військова підтримка, виділена ще за Джо Байдена . Радник президента США Волтц пояснював затримки з її переданням тим, що більшість цієї допомоги Америка надає з власних складів, і такі передання потребують часу.

Напередодні Трамп опублікував допис із критикою українського лідера Володимира Зеленського, який заявив, що до закінчення війни ще "дуже, дуже далеко". Медіа припускає, що цей пост задає тон майбутній зустрічі.

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися! Це те, що я казав, цей хлопець не хоче, аби був мир, поки у нього є підтримка Америки, а Європа на зустрічі з Зеленським прямо заявила, що вони не зможуть виконати цю роботу без США", – написав президент Штатів.

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У Білому домі анонсували виступ Трампа з першою доповіддю перед Конгресом. Лідер США заявив: "Завтра буде велика ніч! Я скажу, як є!"

Також президент Штатів опублікував допис, в якому назвав себе "єдиним президентом", який не віддав Росії жодної української землі.

Радник Трампа Волтц повідомив, що Білий дім чекає від Зеленського вибачення за скандал у Білому домі, підписання угоди про корисні копалини та висловлення готовності до мирних переговорів.