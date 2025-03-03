Трамп не хочет отставки Зеленского – министр торговли США

Лутник заявил, что президент США "не вмешивается в украинскую политику"

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что президент Дональд Трамп не хочет, чтобы его коллега Владимир Зеленский ушел в отставку после их спора в Белом доме. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу CNN.

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"Нет, он [Трамп] не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", – заявил Лутник.

Относительно возможных последующих шагов и вероятной приостановки военной помощи Украине, чиновник заявил, что Трамп "собирается конкретно рассмотреть, что ему делать и как реагировать".

По словам министра, Трамп "намерен выяснить, какие инструменты он может использовать" в отношении России и Украины, чтобы посадить их за стол переговоров.