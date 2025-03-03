Трамп не хочет отставки Зеленского – министр торговли США
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что президент Дональд Трамп не хочет, чтобы его коллега Владимир Зеленский ушел в отставку после их спора в Белом доме. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу CNN.
"Нет, он [Трамп] не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", – заявил Лутник.
Относительно возможных последующих шагов и вероятной приостановки военной помощи Украине, чиновник заявил, что Трамп "собирается конкретно рассмотреть, что ему делать и как реагировать".
По словам министра, Трамп "намерен выяснить, какие инструменты он может использовать" в отношении России и Украины, чтобы посадить их за стол переговоров.
- Советник Трампа Уолтц сообщил, что Белый дом ждет от Зеленского прощения за скандал в Белом доме, подписание соглашения о полезных ископаемых и выражение готовности к мирным переговорам.
- В Белом доме анонсировали выступление Трампа с первым докладом перед Конгрессом. Лидер США заявил: "Завтра будет большая ночь! Я скажу, как есть!"
- Также президент Штатов опубликовал сообщение, в котором назвал себя "единственным президентом", не отдавшим России ни одной украинской земли.