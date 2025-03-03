Трамп не хоче відставки Зеленського – міністр торгівлі США
Міністр торгівлі США Говард Лутник заявив, що президент Дональд Трамп не хоче, аби його колега Володимир Зеленський пішов у відставку після їхньої суперечки у Білому домі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.
"Ні, він [Трамп] не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", – заявив Лутник.
Щодо можливих наступних кроків та ймовірного призупинення військової допомоги Україні посадовець заявив, що Трамп "збирається конкретно розглянути, що йому робити і як реагувати".
За словами міністра, Трамп "збирається з'ясувати, які інструменти він може використати" щодо Росії та України, аби посадити їх за стіл переговорів.
- Радник Трампа Волтц повідомив, що Білий дім чекає від Зеленського вибачення за скандал у Білому домі, підписання угоди про корисні копалини та висловлення готовності до мирних переговорів.
- У Білому домі анонсували виступ Трампа з першою доповіддю перед Конгресом. Лідер США заявив: "Завтра буде велика ніч! Я скажу, як є!"
- Також президент Штатів опублікував допис, в якому назвав себе "єдиним президентом", який не віддав Росії жодної української землі.