Трамп не хоче відставки Зеленського – міністр торгівлі США

Лутник заявив, що президент США "не втручається в українську політику"

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Міністр торгівлі США Говард Лутник заявив, що президент Дональд Трамп не хоче, аби його колега Володимир Зеленський пішов у відставку після їхньої суперечки у Білому домі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ні, він [Трамп] не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", – заявив Лутник.

Щодо можливих наступних кроків та ймовірного призупинення військової допомоги Україні посадовець заявив, що Трамп "збирається конкретно розглянути, що йому робити і як реагувати".

За словами міністра, Трамп "збирається з'ясувати, які інструменти він може використати" щодо Росії та України, аби посадити їх за стіл переговорів.