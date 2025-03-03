Зеленський: Дуже розраховуємо на підтримку Штатів на шляху до миру
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює зі США та європейськими партнерами щодо закінчення війни та розраховує на "підтримку Америки на шляху до миру". Такий допис голова держави опублікував у X (екс-Twitter).
"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше", – написав Зеленський.
Президент зауважив, що Україні потрібен справжній мир і українці хочуть цього найбільше, оскільки "війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей".
Він наголосив, що Україні необхідно зупинення війни та гарантування безпеки.
"Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він.
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