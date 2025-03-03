Зеленський: Дуже розраховуємо на підтримку Штатів на шляху до миру

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює зі США та європейськими партнерами щодо закінчення війни та розраховує на "підтримку Америки на шляху до миру". Такий допис голова держави опублікував у X (екс-Twitter).

"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше", – написав Зеленський.

Президент зауважив, що Україні потрібен справжній мир і українці хочуть цього найбільше, оскільки "війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей".

Він наголосив, що Україні необхідно зупинення війни та гарантування безпеки.

"Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він.