"Маю знати, що вони хочуть домовитися". Трамп назвав причину замороження допомоги Україні
Президент США Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті, що ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні, щоб переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.
Журналіст нагадав Трампу про допис у Truth Social від 7 березня, в якому він заявив, що Росія буквально "трощить" Україну на полі бою й не тільки. Водночас медійник запитав: "То чому не поставити Україні системи протиповітряної оборони й що буде, як Україна вичерпається?"
Очільник Білого дому заявив, що це "хороше запитання".
"Бо я маю знати, що вони хочуть домовитися. Поки що я цього не знаю. Якщо вони не хочуть зупинятися і домовлятися, ми забираємось звідти [мається на увазі, припиняють підтримку України]", – додав Трамп.
Він також вкотре наголосив на бажанні, щоб Україна "розрахувалася" з США.
- Трамп призупинив всю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій з союзниками.
- Також Штати призупинили передання розвідувальних даних Україні. Міністр оборони Умєров заявив, що Україна вже працює над альтернативами.
- 6 березня спецпосланець Трампа з питань України Келлог заявив, що Україні вистачить озброєння, щоб протриматися до літа, й зазначив, що наразі йдеться про паузу у допомозі, а не про завершення підтримки від Штатів.