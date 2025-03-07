"Маю знати, що вони хочуть домовитися". Трамп назвав причину замороження допомоги Україні

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті, що ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні, щоб переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.

Журналіст нагадав Трампу про допис у Truth Social від 7 березня, в якому він заявив, що Росія буквально "трощить" Україну на полі бою й не тільки. Водночас медійник запитав: "То чому не поставити Україні системи протиповітряної оборони й що буде, як Україна вичерпається?"

Очільник Білого дому заявив, що це "хороше запитання".

"Бо я маю знати, що вони хочуть домовитися. Поки що я цього не знаю. Якщо вони не хочуть зупинятися і домовлятися, ми забираємось звідти [мається на увазі, припиняють підтримку України]", – додав Трамп.

Він також вкотре наголосив на бажанні, щоб Україна "розрахувалася" з США.