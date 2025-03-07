Трамп подумує ввести санкції проти Росії, оскільки та "трощить Україну на полі бою"

Американський президент закликав Москву та Київ сісти за стіл переговорів, "поки не стало занадто пізно"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії, оскільки та продовжує війну проти України. Допис відповідного змісту він опублікував у Truth Social.

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"З огляду на те, що Росія зараз активно "трощить" Україну на полі бою, я серйозно розглядаю введення масштабних банківських санкцій, санкцій і мит проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної мирної угоди. Росії та Україні: сідайте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякую", – йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Трампа у Truth Social

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна та США відновили співпрацю після скандалу в Овальному кабінеті. Наступного тижня у Саудівській Аравії відбудуться переговори делегацій двох країн.

6 березня 2025 року повідомлялося, що спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог ухилився від відповіді на питання, яким чином США планують тиснути на Росію, аби зробити її більш поступливою під час переговорів.