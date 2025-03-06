Спецпредставник Келлог ухилився від відповіді щодо планів США тиснути на Росію задля миру

Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог ухилився від відповіді на питання, яким чином США планують тиснути на Росію, щоби зробити її більш поступливою під час переговорів. Про це його запитали під час дискусії на заході у Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations, CFR).

Колишній посол США в Україні Стів Пайфер запитав Келлога, чи передбачає план із використання "пряника і батога" для завершення повномасштабної війни в Україні цей "батіг" і для Росії.

"Ви згадали про санкції щодо тіньових танкерів. Чи наклала адміністрація Трампа санкції на додаткові танкери? Ви говорили про арешт активів. Чи ми зараз рухаємося до арешту російських заморожених банківських активів? Які інструменти ми намагаємося застосувати до Москви, щоб змусити росіян стати більш поступливими? Тому що зараз це виглядає так, ніби ми чинимо тиск на українців, а не на росіян", – сказав Пайфер.

На це Келлог зазначив, що це питання з бінарною відповіддю.

"Чи є у нас технічний список умов (a term sheet) від росіян загалом? І чи є у нас перелік вимог до українців? Відповідь – і так, і ні", – сказав він.

Келлог нагадав, що США займаються питанням досягнення миру в Україні "лише 45 днів" і, за його словами, є тиск, який Америка може чинити, а є такий, який не може чинити.

"Ми знаємо, що не можемо чинити тиск там, де вони хочуть. Але вони досить швидко вийшли на контакт: Стів Віткофф поїхав до Москви, він мав можливість говорити з Путіним протягом трьох годин, відбулася телефонна розмова між президентом Путіним і президентом Трампом", – сказав Келлог.

Він також додав: якщо говорити про тиск, то коли "українців запросили підписати документ в Овальному кабінеті" — нічого не відбулося.

Спецпредставник Трампа впевнений, що є варіанти "застосувати більше тиску" і це, на його думку, добре.

"Я не думаю, що це було зроблено. Але я вважаю, що є можливість це зробити. І це залежатиме від президента Сполучених Штатів. Я думаю, що нам доведеться це зробити", – резюмував він.

5 березня ексміністр закордонних справ Клімкін в інтерв’ю LIGA.net заявив, що адміністрація Трампа не сприймає Україну як важливу реальність.

заявив, що адміністрація Трампа не сприймає Україну як важливу реальність. 6 березня Зеленський заявив, що мир не може означати капітуляцію чи розпад України.

У Китаї "приголомшені" політикою Трампа і заявили, що США не можуть вести переговори без України виключно з Росією.