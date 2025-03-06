Зеленський після виступу Макрона: Мир не може означати капітуляцію чи розпад України

У своєму виступі Макрон казав про російську загрозу як для України, так і для всієї Європи, а також прокоментував нову риторику США. Зеленський підтримав

Володимир Зеленський (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Президент Володимир Зеленський подякував французькому колезі Емманюелю Макрону за його "чітке бачення" та спільні зусилля для досягнення миру. Про це Зеленський написав в Х після звернення Макрона до нації з приводу російсько-української війни та загроз з боку Москви.

Український лідер наголосив, що мир має бути справжнім, а не просто словом: він не може означати капітуляцію чи розпад України.

"Він має бути справедливим, надійним і тривалим, а цього можна досягти лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи і всього світу. Ми глибоко цінуємо лідерство й зусилля кожного, хто підтримує Україну та зміцнює обороноздатність Європи", – написав Зеленський.

Він додав, що з нетерпінням чекає на спільну роботу над кроками до миру найближчими днями.

У своєму зверненні Макрон констатував, що США змінили свою позицію щодо війни і тепер менше підтримують Україну. Водночас США наклали мита на товари з Європи.

Він заявив, що Франція й інші країни Європи збільшать витрати на обороноздатність і продовжать підтримувати Україну. Також наступного тижня в Парижі зберуться начальники штабів європейських країн, щоб обговорити питання війни.

Макрон сподівається, що Європа зможе переконати президента США Дональда Трампа "бути на нашому боці". Але наразі необхідні безпрецедентні рішення, які не ухвалювали протягом останніх десятиліть.

5 березня низка західних медіа і директор ЦРУ Редкліфф повідомили, що США призупинили постачання зброї та передання розвідувальних даних Україні.

Водночас Україна та Штати домовилися про зустріч команд найближчим часом. Зеленський сподівається на результати вже наступного тижня.

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