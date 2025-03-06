Зеленский после выступления Макрона: Мир не может означать капитуляцию или распад Украины

Макрон говорил о российской угрозе как для Украины, так и для всей Европы, а также прокомментировал новую риторику США. Зеленский поддержал

Владимир Зеленський (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил французского коллегу Эмманюэля Макрона за его "четкое видение" и совместные усилия для достижения мира. Об этом Зеленский написал в Х после обращения Макрона к нации на тему российско-украинской войны и угроз со стороны Москвы.

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Украинский лидер подчеркнул, что мир должен быть настоящим, а не просто словом: он не может означать капитуляцию или распад Украины.

"Он должен быть справедливым, надежным и длительным, а этого можно достичь только при условии крепких и долгосрочных гарантий безопасности для Украины, Европы и всего мира. Мы глубоко ценим лидерство и усилия каждого, кто поддерживает Украину и укрепляет обороноспособность Европы", – написал Зеленский.

Он добавил, что с нетерпением ждет совместной работы над шагами к миру в ближайшие дни.

В своем обращении Макрон констатировал, что США изменили свою позицию в вопросе войны и теперь меньше поддерживают Украину. Также США наложили пошлины на товары из Европы.

Он заявил, что Франция и другие страны Европы увеличат расходы на обороноспособность и продолжат поддерживать Украину. На следующей неделе в Париже соберутся начальники штабов европейских стран, чтобы обсудить вопрос войны.

Макрон надеется, что Европа сможет убедить президента США Дональда Трампа "быть на нашей стороне". Но сейчас необходимы беспрецедентные решения, которые не принимались в последние десятилетия.

5 марта ряд западных медиа и директор ЦРУ Рэдклифф сообщили, что США приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных Украине.

В то же время Украина и Штаты договорились о встрече команд в ближайшее время. Зеленский надеется на результаты на следующей неделе.

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