Макрон обратился к французской нации по поводу войны в Украине: главные тезисы

Французский президент считает, что угроза со стороны России распространяется на всю Европу

Эмманюэль Макрон (Фото: Jose Coelho/EPA)

Вечером в среду, 5 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации, свое выступление посвятил войне России против Украины, а также угрозам со стороны Москвы. Обращение французского лидера транслировало Суспильне. LIGA.net собрала главные тезисы по речи.

Макрон констатировал, что Соединенные Штаты изменили свою позицию по поводу войны и теперь меньше поддерживают Украину. В то же время, США наложили пошлины на товары из Европы.

"И также над нами висит террористическая угроза со многих сторон. Наша безопасность, наше процветание становятся все более неопределенными", – добавил он.

По словам французского президента, мир вступает в новую эпоху, а полномасштабная война РФ против Украины длится уже более трех лет.

"С первых дней мы решили встать на сторону Украины и ввести санкции против России. И мы приняли правильное решение, потому что украинцы смело борются не только за свою свободу, но и за нашу безопасность", – подчеркнул он.

Макрон утверждает, что угроза России распространяется на всю Европу, в том числе и на Францию. Это не просто российско-украинская война, а международный конфликт. Он упомянул о применении иранского оборудования и привлечении военных из Северной Кореи.

Также лидер Франции упомянул о вмешательстве РФ в европейские выборы, об отравлении политиков и распространении фейков в социальных сетях.

"Россия продолжает перевооружаться и тратит более 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году Россия хочет еще мобилизовать дополнительно 3 млн солдат и добавить к своему вооружению еще 4000 танков. И кто знает, остановится ли российская агрессия в Украине? Может ли Россия представлять опасность для Европы?" – сказал Макрон.

Он выразил уверенность, что в конце концов на европейском континенте воцарится мир, а Россия станет "мирной".

"Мы не хотим быть теми, кто наблюдает. Потому что речь идет о важных решениях по безопасности Европы, по безопасности европейцев, по безопасности Франции. Но, прежде всего, речь идет об Украине", — сказал Макрон, добавив, что все мирные инициативы должны вести в правильном направлении.

Президент Франции отметил, что Париж продолжит помогать Украине, чтобы она была в сильной позиции в ходе переговоров с Россией.

"Мир не может стать капитуляцией Украины. Не может стать разрушением Украины. Мы не можем принять мир в виде перемирия, которое будет нестабильным", – подчеркнул он, вспомнив, что Россия нарушила Минские соглашения.

Он отметил необходимость постоянно поддерживать украинские войска, чтобы агрессия не повторилась. В частности, речь идет о привлечении европейских войск в качестве гарантий мира. Однако это не означает, что они будут находиться на линии фронта, уточнил Макрон.

Французский президент объявил, что на следующей неделе в Париже соберутся начальники штабов европейских стран для обсуждения вопроса войны России против Украины.

Вторую часть речи французский президент посвятил теме укрепления обороноспособности Европы.

"Наше партнерство со США важно, но нам также нужно усиливать нашу независимость, особенно касающуюся нашей безопасности и обороны", – сказал Макрон, добавив, что принято решение увеличить финансирование производства танков, самолетов и вертолетов на территории Европы.

Он считает, что Европа должна производить большее вооружение на своей территории, чтобы меньше зависеть от остального мира. Макрон назвал французскую армию самой эффективной армией Европы, в частности, из-за наличия ядерного оружия.

Президент Франции акцентировал, что за последние 10 лет расходы страны на оборону увеличиваются. Однако он обратился к правительству с просьбой увеличить инвестиции, привлекая частные и государственные финансы.

Макрон выразил надежду, что Европа сможет убедить президента США Дональда Трампа "быть на нашей стороне". Но сейчас необходимы беспрецедентные решения, которые не принимались за последние десятилетия.

2 марта 2025 года Макрон заявил, что Путин может пойти в Молдову и, возможно, в Румынию, если его не остановить в Украине.

В тот же день стало известно, что Британия и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.