Макрон считает, что Путин может напасть на Молдову, а может быть, и Румынию

Французский президент считает, что Россия при Путине представляет экзистенциальную опасность для Европы

Эмманюэль Макрон (Фото: Paulo Novais/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин может пойти в Молдову и, возможно, в Румынию, если его не остановить в Украине. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune.

Макрон заявил, что Россия при Путине представляет экзистенциальную опасность для Европы.

"На наших границах перевооруженная и агрессивная Россия. Он [Путин] совершает террористические действия и массовые кампании по дезинформации дома и в Европе", – заявил французский президент.

Он убежден, что если диктатора РФ никто не остановит, он "непременно пойдет [войной] на Молдову и, возможно, еще дальше в Румынию".

"Наша безопасность находится под угрозой", – констатировал Макрон.

5 февраля 2025 года Зеленский заявил, что Путин разместит свои войска в Беларуси для втягивания в войну Польши и стран Балтии.

14 февраля президент сказал, что Россия может начать войну против стран НАТО в следующем году.