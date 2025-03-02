Макрон считает, что Путин может напасть на Молдову, а может быть, и Румынию
Эмманюэль Макрон (Фото: Paulo Novais/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин может пойти в Молдову и, возможно, в Румынию, если его не остановить в Украине. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune.

Макрон заявил, что Россия при Путине представляет экзистенциальную опасность для Европы.

"На наших границах перевооруженная и агрессивная Россия. Он [Путин] совершает террористические действия и массовые кампании по дезинформации дома и в Европе", – заявил французский президент.

Он убежден, что если диктатора РФ никто не остановит, он "непременно пойдет [войной] на Молдову и, возможно, еще дальше в Румынию".

"Наша безопасность находится под угрозой", – констатировал Макрон.

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