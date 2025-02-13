На юге Молдовы взорвались два "шахеда". МИД страны срочно вызвал посла России

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что оба беспилотника были российскими

Российский дрон (Фото: Полиция Молдовы)

На юге Молдовы вблизи границы с Украиной полицейские обнаружили два российских ударных беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба полиции страны. В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Молдовы срочно вызвало российского посла.

По данным правоохранителей, один БпЛА обнаружили на сельскохозяйственном поле вблизи города Чумай Тараклейского района. Другой беспилотник взорвался в поле примерно в 1,5 км от города Чадыр-Лунга.

В обоих местах находятся эксперты взрывотехнического отдела полиции и проводят исследования, после чего дроны будут детально исследованы.

Согласно предварительным исследованиям, фрагменты, найденные вблизи Чадыр-Лунга, принадлежат российскому беспилотнику.

Территории были оцеплены, опасность для граждан, находящихся в этом районе, уже исключена.

Медиа NewsMaker сообщило, что МИД страны "срочно" вызвал к себе российского посла. У него потребуют "официальных объяснений и выразят решительный протест против этих недопустимых действий".

"Молдова расценивает эти действия как нарушение своего суверенитета и угрозу миру и безопасности в регионе. Мы снова призываем к немедленному прекращению этих агрессивных актов и строгому соблюдению международного права", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

На падение дронов на территории страны отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Она подтвердила, что оба дрона – российские. По ее словам, беспилотники взорвались на территории Молдовы.

"Беспилотники Shahed нарушили наше воздушное пространство, два взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизнь молдован. Россия не уважает границ, нападает на мирное население, распространяет террор. Ее война против Украины преступна. Оставьте нас, мирные народы, в покое", — написала Санду.

Фото: Полиция Молдовы

Фото: Полиция Молдовы

Фото: Полиция Молдовы

Фото: Полиция Молдовы

Фото: Полиция Молдовы

Фото: Полиция Молдовы

10 ноября 2024 года российский беспилотник был найден в Каушенском районе Молдовы. В тот же день дрон обнаружили и в Рышканском районе.

Глава МИД страны Михай Попшой заявил, что российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдовских граждан и нарушили воздушное пространство Молдовы.

ГУР сообщило, что это были российские фальш-дроны, которые оккупанты массово применяют во время атак на Украину.

12 ноября полиция Молдовы сообщила, что в стране обнаружили очередной беспилотник. Дрон нашли на окраине села Кошерница.