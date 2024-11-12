В Молдове нашли третий беспилотник за три дня – фото
Национальная полиция Молдовы сообщила, что в стране обнаружили очередной беспилотник.
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Правоохранители из города Криуляны проинформировали, что на окраине села Кошерница обнаружили дрон.
Информацию немедленно передали компетентным органам – доступ граждан к району падения БпЛА ограничили.
На месте работают все специализированные службы, комплексно обследовать дрон должны взрывотехники и криминалисты.
Детали обещают предоставить впоследствии.
Полицейские показали фото найденного беспилотника:
- 10 ноября российский беспилотник был найден в Каушенском районе Молдовы. В тот же день дрон обнаружили и в Рышканском районе.
- Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил, что российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдовских граждан и нарушили воздушное пространство Молдовы.
- Главное управление разведки сообщило, что это были российские фальш-дроны, которые оккупанты массово применяют во время атак на Украину.