В Молдове нашли третий беспилотник за три дня – фото

На месте работают все специализированные службы, комплексно обследовать дрон должны взрывотехники и криминалисты

Иллюстративное фото: EPA

Национальная полиция Молдовы сообщила, что в стране обнаружили очередной беспилотник.

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Правоохранители из города Криуляны проинформировали, что на окраине села Кошерница обнаружили дрон.

Информацию немедленно передали компетентным органам – доступ граждан к району падения БпЛА ограничили.

На месте работают все специализированные службы, комплексно обследовать дрон должны взрывотехники и криминалисты.

Детали обещают предоставить впоследствии.

Полицейские показали фото найденного беспилотника:

Фото: полиция Молдовы