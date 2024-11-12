У Молдові знайшли третій безпілотник за три дні – фото
Ілюстративне фото: EPA

Національна поліція Молдови повідомила, що в країні знайшли черговий безпілотник.

Правоохоронців із міста Криуляни поінформували, що на околиці села Кошерніца виявили дрон.

Інформацію негайно передали компетентним органам – доступ громадян до району падіння БпЛА обмежили.

На місці працюють усі спеціалізовані служби, комплексно обстежити дрон мають вибухотехніки та криміналісти.

Деталі обіцяють надати згодом.

Поліціянти показали фото знайденого безпілотника: 

Фото: поліція Молдови
Фото: поліція Молдови
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