У Молдові знайшли третій безпілотник за три дні – фото
Національна поліція Молдови повідомила, що в країні знайшли черговий безпілотник.
Правоохоронців із міста Криуляни поінформували, що на околиці села Кошерніца виявили дрон.
Інформацію негайно передали компетентним органам – доступ громадян до району падіння БпЛА обмежили.
На місці працюють усі спеціалізовані служби, комплексно обстежити дрон мають вибухотехніки та криміналісти.
Деталі обіцяють надати згодом.
Поліціянти показали фото знайденого безпілотника:
- 10 листопада російський безпілотник знайшли у Каушенському районі Молдови. Того самого дня дрон виявили й в Ришканському районі.
- Міністр закордонних справ країни Міхай Попшой заявив, що російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян і порушили повітряний простір Молдови.
- Головне управління розвідки повідомило, що це були російські фальш-дрони, які окупанти масово застосовують під час атак на Україну.