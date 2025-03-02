Макрон вважає, що Путін може напасти на Молдову, а можливо, й Румунію

Французький президент вважає, що Росія за Путіна становить екзистенційну небезпеку для Європи

Емманюель Макрон (Фото: Paulo Novais/EPA)

Російський диктатор Володимир Путін може піти до Молдови і, можливо, до Румунії, якщо його не зупинити в Україні. Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю газеті La Tribune.

Макрон заявив, що Росія за Путіна становить екзистенційну небезпеку для Європи.

"На наших кордонах переозброєна й агресивна Росія. Він [Путін] здійснює терористичні дії та масові кампанії з дезінформації вдома та в Європі", – заявив французький президент.

Він переконаний, що якщо диктатора РФ ніхто не зупинить, він "неодмінно піде [війною] на Молдову і, можливо, ще далі в Румунію".

"Наша безпека під загрозою", – констатував Макрон.

5 лютого 2025 року Зеленський заявив, що Путін розмістить свої війська у Білорусі для втягування у війну Польщі та країн Балтії.

14 лютого президент сказав, що Росія може розпочати війну проти країн НАТО наступного року.