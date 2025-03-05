Макрон звернувся до французької нації щодо війни в Україні: головні тези

Французький президент вважає, що загроза з боку Росії поширюється на всю Європу

Емманюель Макрон (Фото: Jose Coelho/EPA)

Увечері в середу, 5 березня, президент Франції Емманюель Макрон звернувся до нації, свій виступ він присвятив війні Росії проти України, а також загрозам з боку Москви. Звернення французького лідера транслювало Суспільне. LIGA.net зібрала головні тези з промови.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Макрон констатував, що Сполучені Штати змінили свою позицію щодо війни й тепер менше підтримують Україну. Водночас США наклали мита на товари з Європи.

"І також над нами висить терористична загроза з багатьох боків. Наша безпека, наше процвітання стають все більш невизначеними", – додав він.

За словами французького президента, світ вступає в нову епоху, а повномасштабна війна РФ проти України триває вже понад три роки.

"Від перших днів ми вирішили стати на бік України й запровадити санкції проти Росії. І ми ухвалили правильне рішення, тому що українці сміливо борються не тільки за свою свободу, а й за нашу безпеку", – наголосив він.

Макрон стверджує, що загроза з боку Росії поширюється на всю Європу, зокрема й на Францію. Це не просто російсько-українська війна, а міжнародний конфлікт. Він згадав про застосування іранського обладнання та залучення військових з Північної Кореї.

Також лідер Франції згадав про втручання РФ у європейські вибори, отруєння політиків та розповсюдження фейків у соціальних мережах.

"Росія продовжує переозброюватися і витрачає понад 40% свого бюджету на оборону. До 2030 року Росія хоче ще мобілізувати додатково 3 млн солдатів і додати до свого озброєння ще 4000 танків. І хто знає, чи зупиниться російська агресія в Україні? Чи може Росія становити небезпеку для Європи?" – сказав Макрон.

Він висловив упевненість, що зрештою на європейському континенті запанує мир, а Росія стане "мирною".

"Ми не хочемо бути тими, хто спостерігає. Тому що йдеться про важливі рішення для безпеки Європи, для безпеки європейців, для безпеки Франції. Але, перш за все, йдеться про Україну", – сказав Макрон, додавши, що всі мирні ініціативи повинні вести у правильному напрямку.

Президент Франції зазначив, що Париж продовжить допомагати Україні, щоб вона була в сильній позиції під час переговорів із Росією.

"Мир не може стати капітуляцією України. Не може стати руйнацією України. Ми не можемо прийняти мир у вигляді перемир’я, яке буде нестабільним", – акцентував він, згадавши, що Росія порушила Мінські угоди.

Він наголосив на необхідності постійно підтримувати українські війська, щоб агресія не повторилася. Зокрема, йдеться про залучення європейських військ як гарантії миру. Однак це не значить, що вони перебуватимуть на лінії фронту, уточнив Макрон.

Французький президент оголосив, що наступного тижня в Парижі зберуться начальники штабів європейських країн, щоб обговорити питання війни Росії проти України.

Іншу частину промови французький президент присвятив темі зміцнення обороноздатності Європи.

"Наше партнерство зі США важливе, але нам також потрібно посилювати нашу незалежність, особливо ту, що стосується нашої безпеки та оборони", – сказав Макрон, додавши, що ухвалено рішення збільшити фінансування виробництва танків, літаків та гелікоптерів на території Європи.

Він вважає, що Європа має виробляти більше озброєння на своїй території, щоб менше залежати від решти світу. Макрон назвав французьку армію найефективнішою армією Європи, зокрема через наявність ядерної зброї.

Президент Франції акцентував, що протягом останніх 10 років витрати країни на оборону збільшуються. Однак він звернувся до уряду з проханням збільшити інвестиції, залучаючи приватні й державні фінанси.

Макрон висловив надію, що Європа зможе переконати президента США Дональда Трампа "бути на нашому боці". Але наразі необхідні безпрецедентні рішення, які не ухвалювали протягом останніх десятиліть.

2 березня 2025 року Макрон заявив, що Путін може піти до Молдови й, можливо, до Румунії, якщо його не зупинити в Україні.

Того самого дня стало відомо, що Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати й представити мирний план США.