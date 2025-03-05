Reuters: Франція та Британія хочуть за лічені дні завершити роботу над мирним планом

Деталі плану не розголошуються, але європейський дипломат сказав, що військові аспекти планують завершити наступного тижня

Еммануель Макрон та Кір Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

Франція та Велика Британія прагнуть завершити, можливо, "за кілька днів", план врегулювання війни Росії проти України, який буде представлено Сполученим Штатам. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних європейських дипломатів, обізнаних із цим питанням.

У матеріалі йдеться, що порушення американсько-українських відносин додало нової гостроти зусиллям двох європейських ядерних держав щодо об’єднання ідей для мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, а згодом – ширші гарантії безпеки для Києва.

"Ми плануємо створити цей план за кілька днів, а не за тижні", — сказав один високопоставлений європейський дипломат.

Інший європейський дипломат повідомив, що ідея полягає в тому, щоб "вишикувати все в ряд", включно з налагодженням здорового діалогу між Вашингтоном і Києвом, наголошуючи для США, що агресором є Росія.

Якщо умови будуть створені, це може відкрити двері для нових зустрічей у Вашингтоні між європейцями та президентом США Дональдом Трампом, хоча на цьому етапі незрозуміло, чи братиме в них участь український лідер Володимир Зеленський чи лише очільники Британії та Франції.

Деталі майбутнього мирного плану не розголошуються, але один європейський дипломат сказав, що керівництво має намір фіналізувати всі військові аспекти протягом наступного тижня.

Одним із варіантів є часткове перемир’я терміном на місяць, яке охоплюватиме атаки з повітря та моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру, але не наземні бої. Франція та Британія підтримають цю ініціативу.

2 березня 2025 року Стармер перед самітом у Лондоні заявив, що Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати й представити мирний план США.

3 березня повідомлялося, що Британія та Франція пропонують Україні тимчасове перемир'я на місяць.