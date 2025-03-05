Reuters: Франция и Британия хотят за считанные дни завершить работу над мирным планом

Детали плана не разглашаются, но европейский дипломат сказал, что военные аспекты планируют завершить на следующей неделе

Эммануэль Макрон и Кир Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

Франция и Великобритания стремятся завершить, возможно, "за несколько дней" план урегулирования войны России против Украины, который будет представлен Соединенным Штатам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, осведомленных по этому вопросу.

В материале говорится, что нарушение американо-украинских отношений придало новую остроту усилиям двух европейских ядерных государств по объединению идей для мирного плана, который сначала предусматривал бы короткое перемирие, а впоследствии – более широкие гарантии безопасности для Киева.

"Мы планируем создать этот план за несколько дней, а не за недели", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

Другой европейский дипломат сообщил, что идея состоит в том, чтобы "выстроить все в ряд", включая налаживание здорового диалога между Вашингтоном и Киевом, подчеркивая для США, что агрессором является Россия.

Если условия будут созданы, это может открыть двери для новых встреч в Вашингтоне между европейцами и президентом США Дональдом Трампом, хотя на этом этапе неясно, будет ли в них участвовать украинский лидер Владимир Зеленский или только главы Британии и Франции.

Детали будущего мирного плана не разглашаются, но один европейский дипломат сказал, что руководство намерено финализировать все военные аспекты в течение следующей недели.

Одним из вариантов является частичное перемирие сроком на месяц, которое будет охватывать атаки с воздуха и моря, а также те, что направлены на энергетическую инфраструктуру, но не наземные бои. Франция и Великобритания поддержат эту инициативу.

2 марта 2025 года Стармер перед саммитом в Лондоне заявил, что Британия и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.

3 марта сообщалось, что Британия и Франция предлагают Украине временное перемирие на месяц.