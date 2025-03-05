Макрон может поехать в США с Зеленским и Стармером. В Елисейском дворце отрицают

Пресс-секретарь Кабмина заявила, что встреча якобы может состояться "в ближайшем будущем"

Зеленский, Стармер и Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить США вместе с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщила пресс-секретарь французского правительства Софи Примас, передает The Guardian.

Примас сообщила журналистам после еженедельного заседания Кабмина, что такая поездка сейчас рассматривается. Однако сейчас неизвестно о предполагаемых сроках этого визита, но, по ее словам, это может произойти "в ближайшем будущем".

Примас отметила, что инициатива этой встречи принадлежит Франции.

В то же время в Елисейском дворце заявили, что такой визит не готовится, передает Le Figaro.

28 февраля Макрон призвал Европу отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США.

2 марта FT сообщал, что Стармер посоветовал Зеленскому вернуться к диалогу с Трампом и соглашению об ископаемых.

3 марта сообщалось, что Британия и Франция предлагают Украине временное перемирие на месяц.