Макрон может поехать в США с Зеленским и Стармером. В Елисейском дворце отрицают
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить США вместе с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщила пресс-секретарь французского правительства Софи Примас, передает The Guardian.
Примас сообщила журналистам после еженедельного заседания Кабмина, что такая поездка сейчас рассматривается. Однако сейчас неизвестно о предполагаемых сроках этого визита, но, по ее словам, это может произойти "в ближайшем будущем".
Примас отметила, что инициатива этой встречи принадлежит Франции.
В то же время в Елисейском дворце заявили, что такой визит не готовится, передает Le Figaro.
- 28 февраля Макрон призвал Европу отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США.
- 2 марта FT сообщал, что Стармер посоветовал Зеленскому вернуться к диалогу с Трампом и соглашению об ископаемых.
- 3 марта сообщалось, что Британия и Франция предлагают Украине временное перемирие на месяц.