Макрон призвал Европу отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США

По мнению президента Франции, европейцы должны "опять открыть вкус к риску, амбициям и власти"

Эмманюэль Макрон (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Португалию призвал европейцев отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США и быть "едиными и сильными как никогда". Об этом сообщает BFMTV.

"Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: "Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, мы должны согнуть наши спины". Ответ не в покорности. Я не за счастливую вассальную зависимость", – сказал Макрон.

Вместо этого он призвал европейцев "опять открыть вкус к риску, амбициям и властям", учитывая непредсказуемость США под руководством Дональда Трампа, как в отношении Украины, так и в касательно таможенных пошлин.

Макрон прокомментировал визит президента Владимира Зеленского в США для подписания соглашения о редкоземельных металлах, назвав его "очень хорошим делом".

Относительно своего визита в Соединенные Штаты президент Франции рассказал, что пытался объяснить важность Украины, ее "экзистенциальной борьбы" за суверенитет и безопасность европейцев.

В свою очередь премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру поздравил Макрона за его "выдающуюся работу" на международной арене в пользу мира в Украине.