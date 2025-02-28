Макрон закликав Європу відкинути "щасливу васальну залежність" від США

На думку президента Франції, європейці мають "знову відкрити смак до ризику, амбіцій і влади"

Емманюель Макрон (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Португалії закликав європейців відкинути "щасливу васальну залежність" від США і бути "єдиними та сильними як ніколи". Про це повідомляє BFMTV.

"Я бачу, як багато людей у нашій Європі говорять: "Нам доведеться бути люб'язними з американцями, це мине, ми повинні зігнути наші спини". Відповідь не в покірності. Я не за щасливу васальну залежність", – сказав Макрон.

Натомість він закликав європейців "знову відкрити смак до ризику, амбіцій і влади", зважаючи на непередбачуваність США під керівництвом Дональда Трампа, як щодо України, так і стосовно митних зборів.

Макрон прокоментував візит президента Володимира Зеленського до США для підписання угоди про рідкісноземельні метали, назвавши його "дуже хорошою справою".

Щодо свого візиту до Сполучених Штатів президент Франції розповів, що намагався пояснити важливість України, її "екзистенційної боротьби" за суверенітет і безпеку європейців.

Своєю чергою прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру привітав Макрона за його "видатну роботу" на міжнародній арені на користь миру в Україні.