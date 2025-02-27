"Це була марна трата часу". Макрон не переконав Трампа щодо гарантій безпеки – Politico

У питанні гарантій для України після умовного перемир'я залишається "стратегічна неоднозначність"

Емманюель Макрoн і Дональд Трамп (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Білого дому не зміг отримати від американського лідера Дональда Трампа конкретних запевнень щодо надання Україні гарантій безпеки. Про це пише Politico, посилаючись на неназваних офіційних осіб та дипломатів Європейського Союзу.

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"[Макрон] сказав, що Трамп не дав жодних чітких обіцянок щодо бекстопу. Отже, справді, стратегічна неоднозначність у цьому питанні залишається", – сказав неназваний дипломат ЄС.

Що стосується миротворчого контингенту після припинення вогню – хоча адміністрація Трампа чітко заявила, що американські війська не братимуть участі, європейці все ще сподіваються, що США зможуть забезпечити захист. Зокрема, це могли б бути розвіддані, протиповітряна оборона, транспортування.

"Це була марна трата часу", – сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у зустрічі.

Інший дипломат зазначив, що в цьому питанні Європа "досить самотня".

За словами третього дипломата, у межах регулярних зустрічей щосереди посли ЄС обговорили, як виглядатиме довготривалий мир для Євросоюзу і які гарантії безпеки може надати Європа.

Також йшлося про призначення спеціального представника ЄС, який братиме участь у мирних переговорах від імені блоку, зазначили троє дипломатів. А двоє інших стверджують, що посли мало відгукнулися на пропозицію.

26 лютого Трамп заявив, що не даватиме Україні "забагато" гарантій безпеки, запропонувавши європейським країнам взяти на себе цю відповідальність.

За даними WSJ, мирна угода щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії, яку просуває Трамп, не передбачає гарантій у військовій сфері.

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