"Пустая трата времени". Макрон не убедил Трампа насчет гарантий безопасности – Politico

В вопросе гарантий для Украины после условного перемирия остается "стратегическая неоднозначность"

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Белый дом не смог получить от американского лидера Дональда Трампа конкретных заверений относительно предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных официальных лиц и дипломатов Европейского Союза.

"[Макрон] сказал, что Трамп не дал никаких четких обещаний по бекстопу. Следовательно, действительно, стратегическая неоднозначность в этом вопросе остается", – сказал неназванный дипломат ЕС.

Что касается миротворческого контингента после прекращения огня – хотя администрация Трампа четко заявила, что американские войска не будут участвовать, европейцы все еще надеются, что США смогут обеспечить защиту. В частности, это могли бы быть разведанные, противовоздушная оборона, транспортировка.

"Это была напрасная трата времени", – сказал участвовавший во встрече высокопоставленный чиновник ЕС.

Другой дипломат сказал, что в этом вопросе Европа "достаточно одинока".

По словам третьего дипломата, в рамках регулярных встреч по средам послы ЕС обсудили, как будет выглядеть долговременный мир для Евросоюза и какие гарантии безопасности может предоставить Европа.

Также речь шла о назначении специального представителя ЕС, который будет участвовать в мирных переговорах от имени блока, отметили три дипломата. А двое других утверждают, что послы мало откликнулись на предложение.

26 февраля Трамп заявил, что не будет давать Украине "слишком много" гарантий безопасности, предложив европейским странам взять на себя эту ответственность.

По данным WSJ, мирное соглашение о прекращении полномасштабного вторжения России, продвигаемое Трампом, не предусматривает гарантий в военной сфере.

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