"Пустая трата времени". Макрон не убедил Трампа насчет гарантий безопасности – Politico
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Белый дом не смог получить от американского лидера Дональда Трампа конкретных заверений относительно предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных официальных лиц и дипломатов Европейского Союза.
"[Макрон] сказал, что Трамп не дал никаких четких обещаний по бекстопу. Следовательно, действительно, стратегическая неоднозначность в этом вопросе остается", – сказал неназванный дипломат ЕС.
Что касается миротворческого контингента после прекращения огня – хотя администрация Трампа четко заявила, что американские войска не будут участвовать, европейцы все еще надеются, что США смогут обеспечить защиту. В частности, это могли бы быть разведанные, противовоздушная оборона, транспортировка.
"Это была напрасная трата времени", – сказал участвовавший во встрече высокопоставленный чиновник ЕС.
Другой дипломат сказал, что в этом вопросе Европа "достаточно одинока".
По словам третьего дипломата, в рамках регулярных встреч по средам послы ЕС обсудили, как будет выглядеть долговременный мир для Евросоюза и какие гарантии безопасности может предоставить Европа.
Также речь шла о назначении специального представителя ЕС, который будет участвовать в мирных переговорах от имени блока, отметили три дипломата. А двое других утверждают, что послы мало откликнулись на предложение.
- 26 февраля Трамп заявил, что не будет давать Украине "слишком много" гарантий безопасности, предложив европейским странам взять на себя эту ответственность.
- По данным WSJ, мирное соглашение о прекращении полномасштабного вторжения России, продвигаемое Трампом, не предусматривает гарантий в военной сфере.
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