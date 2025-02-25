Макрон вважає можливим перемир'я в російсько-українській війні найближчими тижнями

На думку президента Франції, під час перемир'я можуть початись переговори про гарантії безпеки

Емманюель Макрон (Фото: Aurelien Morissard/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон вважає перемир'я в російсько-українській війні можливим найближчими тижнями. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Перемир'я у повітрі, на морі та щодо інфраструктури. Якщо його не поважати, то це буде найкращим доказом того, що Росія налаштована несерйозно ", – заявив Макрон.

Президент Франції наголосив на необхідності не просто припинення вогню, бо Росія у минулому порушувала мінські угоди, а й наявності тривалих гарантій безпеки, які мають бути визначені у спільній роботі США і Франції.

На його думку, під час перемир'я можливі переговори, які стосуватимуться гарантій безпеки, землі, окупованих територій та відбудови України.

Водночас президент Франції закликав свого американського колегу Дональда Трампа "бути обережним" у переговорах щодо припинення російсько-української війни.

"Ми хочемо миру. І я вважаю дуже позитивною ініціативу президента Трампа. Але моє послання полягало в тому, щоб бути обережними, тому що нам потрібно дати щось суттєве для України", – сказав він.

Щодо підтримки миру в Україні після закінчення повномасштабного вторгнення Росії Макрон зазначив, що про роль європейських країн в цьому все ще тривають дискусії.



"Ми дуже наполегливо працювали разом із прем’єр-міністром Великої Британії, щоб мати французько-британську пропозицію, що ми готові надіслати війська, не йти на лінію фронту, не йти на конфронтацію, але бути в деяких місцях, які визначені угодою, як присутність для підтримки цього миру та нашої колективної довіри за допомогою підтримки США", – сказав президент Франції.