Напередодні поїздки до США Макрон говорив з лідерами, зокрема, з Орбаном
Напередодні візиту до США президент Франції Емманюель Макрон повідомив про телефонні розмови зі головами держав та очільниками інституцій Європейського союзу.
Ввечері у неділю Макрон написав, що за останні декілька годин спілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, очільником Євроради Антоніу Коштою, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Великою Британії Кіром Стармером, а також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та очільником угорського уряду Віктором Орбаном.
"Після обговорень з європейськими колегами та союзниками впродовж останніх днів, ми прагнемо забезпечити відновлення справедливого, міцного та довготривалого миру в Україні та посилення безпеки європейців шляхом усіх майбутніх переговорів", – зауважив президент Франції.
Макрон має відвідати США 24 лютого й зустрітися з президентом Дональдом Трампом, анонсували у Білому домі.
До цього французький лідер провів у Парижі два надзвичайні саміти щодо встановлення миру та гарантії безпеки для України.
- Раніше, 13 лютого, Орбан розкритикував вимогу Європи брати участь у переговорах щодо російсько-української війни. Судячи з повідомлень у медіа, угорський прем'єр не був присутній на самітах Макрона.
- Після президента Франції, 27 лютого до США має вирушити британський прем'єр Стармер. За даними The Telegraph, політик представить Трампу план відправлення до 30 тисяч європейських військових до України.
- Тим часом президент США заявляв, що Макрон та Стармер "нічого не зробили" для завершення війни Росії проти України.