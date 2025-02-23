Напередодні поїздки до США Макрон говорив з лідерами, зокрема, з Орбаном

Партнери прагнуть забезпечити відновлення справедливого, міцного та довготривалого миру в Україні, заявив президент Франції

Емманюель Макрон (Фото: THOMAS PADILLA / EPA)

Напередодні візиту до США президент Франції Емманюель Макрон повідомив про телефонні розмови зі головами держав та очільниками інституцій Європейського союзу.

Ввечері у неділю Макрон написав, що за останні декілька годин спілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, очільником Євроради Антоніу Коштою, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Великою Британії Кіром Стармером, а також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та очільником угорського уряду Віктором Орбаном.

"Після обговорень з європейськими колегами та союзниками впродовж останніх днів, ми прагнемо забезпечити відновлення справедливого, міцного та довготривалого миру в Україні та посилення безпеки європейців шляхом усіх майбутніх переговорів", – зауважив президент Франції.

Макрон має відвідати США 24 лютого й зустрітися з президентом Дональдом Трампом, анонсували у Білому домі.

До цього французький лідер провів у Парижі два надзвичайні саміти щодо встановлення миру та гарантії безпеки для України.

Раніше, 13 лютого, Орбан розкритикував вимогу Європи брати участь у переговорах щодо російсько-української війни. Судячи з повідомлень у медіа, угорський прем'єр не був присутній на самітах Макрона.

Після президента Франції, 27 лютого до США має вирушити британський прем'єр Стармер. За даними The Telegraph, політик представить Трампу план відправлення до 30 тисяч європейських військових до України.

Тим часом президент США заявляв, що Макрон та Стармер "нічого не зробили" для завершення війни Росії проти України.