Напередодні поїздки до США Макрон говорив з лідерами, зокрема, з Орбаном
Емманюель Макрон (Фото: THOMAS PADILLA / EPA)

Напередодні візиту до США президент Франції Емманюель Макрон повідомив про телефонні розмови зі головами держав та очільниками інституцій Європейського союзу.

Ввечері у неділю Макрон написав, що за останні декілька годин спілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, очільником Євроради Антоніу Коштою, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Великою Британії Кіром Стармером, а також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та очільником угорського уряду Віктором Орбаном.

"Після обговорень з європейськими колегами та союзниками впродовж останніх днів, ми прагнемо забезпечити відновлення справедливого, міцного та довготривалого миру в Україні та посилення безпеки європейців шляхом усіх майбутніх переговорів", – зауважив президент Франції.

Макрон має відвідати США 24 лютого й зустрітися з президентом Дональдом Трампом, анонсували у Білому домі.

До цього французький лідер провів у Парижі два надзвичайні саміти щодо встановлення миру та гарантії безпеки для України.

Читайте також
Єврорада збереться на спеціальне засідання щодо України та безпеки Європи
війнасшаЕмманюель МакронФранціядональд трампВіктор Орбан