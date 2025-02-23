Накануне поездки в США Макрон говорил с лидерами, в частности, с Орбаном

Партнеры стремятся обеспечить восстановление справедливого, крепкого и долговременного мира в Украине, заявил президент Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: THOMAS PADILLA/EPA)

В преддверии визита в США президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о телефонных разговорах с главами государств и руководителями институтов Европейского союза.

Вечером в воскресенье Макрон написал, что за последние несколько часов общался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, главой Евросовета Антониу Коштой, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

"После обсуждений с европейскими коллегами и союзниками на протяжении последних дней мы стремимся обеспечить восстановление справедливого, крепкого и долговременного мира в Украине и усиление безопасности европейцев путем всех будущих переговоров", – отметил президент Франции.

Макрон должен посетить США 24 февраля и встретиться с президентом Дональдом Трампом, анонсированным в Белом доме.

До этого французский лидер провел в Париже два чрезвычайных саммита по установлению мира и гарантии безопасности для Украины.

Ранее, 13 февраля, Орбан раскритиковал требование Европы участвовать в переговорах по поводу российско-украинской войны. Судя по сообщениям в медиа, венгерский премьер не присутствовал на саммитах Макрона.

После президента Франции, 27 февраля в США должен отправиться британский премьер Стармер. По данным The Telegraph, политик представит Трампу план отправки до 30 тысяч европейских военных в Украину.

Тем временем президент США заявлял, что Макрон и Стармер "ничего не сделали" для завершения войны России против Украины.