Макрон считает возможным перемирие в российско-украинской войне в ближайшие недели
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает перемирие в российско-украинской войне возможным в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью Fox News.
"Перемирие в воздухе, на море и относительно инфраструктуры. Если его не уважать, то это будет лучшим доказательством того, что Россия настроена несерьезно", – заявил Макрон.
Президент Франции подчеркнул необходимость не просто прекращения огня, потому что Россия в прошлом нарушала Минские соглашения, но и наличия длительных гарантий безопасности, которые должны быть определены в совместной работе США и Франции.
По его мнению, во время перемирия возможны переговоры, которые касаются гарантий безопасности, земли, оккупированных территорий и восстановления Украины.
При этом президент Франции призвал своего американского коллегу Дональда Трампа "быть осторожным" в переговорах по прекращению российско-украинской войны.
"Мы хотим мира. И я считаю очень позитивной инициативу президента Трампа. Но мое послание заключалось в том, чтобы быть осторожными, потому что нам нужно дать что-то существенное для Украины", – сказал он.
Относительно поддержки мира в Украине после окончания полномасштабного вторжения России Макрон отметил, что о роли европейских стран в этом все еще продолжаются дискуссии.
"Мы очень настойчиво работали вместе с премьер-министром Великобритании, чтобы иметь французско-британское предложение, что мы готовы направить войска, не идти на линию фронта, не идти на конфронтацию, но быть в некоторых местах, которые определены соглашением, как присутствие для поддержки этого мира и нашего коллективного доверия при помощи поддержки США", – сказал он.
- 19 февраля стало известно о том, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе Макрон и Стармер представляют его Трампу.
- Исходя из плана, он не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой.
- 24 февраля сообщалось о заявлении Трампа касательно того, что Путин якобы не против размещения европейских миротворцев в Украине.