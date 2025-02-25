Макрон считает возможным перемирие в российско-украинской войне в ближайшие недели

По мнению президента Франции, во время перемирия могут начаться переговоры о гарантиях безопасности

Эмманюэль Макрон (Фото: Aurelien Morissard/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает перемирие в российско-украинской войне возможным в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Перемирие в воздухе, на море и относительно инфраструктуры. Если его не уважать, то это будет лучшим доказательством того, что Россия настроена несерьезно", – заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул необходимость не просто прекращения огня, потому что Россия в прошлом нарушала Минские соглашения, но и наличия длительных гарантий безопасности, которые должны быть определены в совместной работе США и Франции.

По его мнению, во время перемирия возможны переговоры, которые касаются гарантий безопасности, земли, оккупированных территорий и восстановления Украины.

При этом президент Франции призвал своего американского коллегу Дональда Трампа "быть осторожным" в переговорах по прекращению российско-украинской войны.

"Мы хотим мира. И я считаю очень позитивной инициативу президента Трампа. Но мое послание заключалось в том, чтобы быть осторожными, потому что нам нужно дать что-то существенное для Украины", – сказал он.

Относительно поддержки мира в Украине после окончания полномасштабного вторжения России Макрон отметил, что о роли европейских стран в этом все еще продолжаются дискуссии.



"Мы очень настойчиво работали вместе с премьер-министром Великобритании, чтобы иметь французско-британское предложение, что мы готовы направить войска, не идти на линию фронта, не идти на конфронтацию, но быть в некоторых местах, которые определены соглашением, как присутствие для поддержки этого мира и нашего коллективного доверия при помощи поддержки США", – сказал он.