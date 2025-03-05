Макрон може поїхати до США із Зеленським та Стармером. У Єлисейському палаці заперечують

Зеленський, Стармер та Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати США разом із президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомила прессекретарка французького уряду Софі Прімас, повідомляє The Guardian.

Прімас повідомила журналістам після щотижневого засідання Кабміну, що така поїздка зараз розглядається. Однак наразі невідомо про ймовірні терміни цього візиту, але, за її словами, це може статися "в найближчому майбутньому".

Прімас зазначила, що ініціатива цієї зустрічі належить Франції.

Водночас у Єлисейському палаці заявили, що такий візит не готується, передає Le Figaro.