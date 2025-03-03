Британія та Франція пропонують Україні тимчасове перемир'я на місяць

Емманюель Макрон та Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Франція та Велика Британія пропонують часткове перемир'я терміном на один місяць між Росією та Україною. Таку пропозицію озвучив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газеті Le Figaro, коли він летів на саміт до Лондона 2 березня.

За його словами, перемир'я не поширюватиметься на наземні бойові дії, а стосуватиметься атак з повітря та моря, а також на об'єкти енергетичної інфраструктури.

"У разі припинення вогню буде дуже складно перевірити, чи дотримуються (бойові дії) вздовж лінії фронту", – сказав Макрон.

Згідно з цією пропозицією, на другому етапі в Україні можуть бути розгорнуті європейські сухопутні війська. Президент Франції наголосив, що найближчими тижнями миротворців в Україні не буде.

"Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, щойно мир буде підписано, буде здійснено розгортання (військ)", – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами у Лондоні повідомив, що в курсі цього плану.

26 лютого у Парижі заявили, що Британія, Франція та інші готові ввести війська в Україну.

У неділю, 2 березня, прем'єр Британії провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході у Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу та НАТО.

Як гарантію безпеки для України на саміті в Лондоні розглянули механізми НАТО. Стали відомі перші результати зустрічі.

3 березня прем'єр Угорщини поскаржився на результати саміту у Лондоні. Він звинуватив європейців у бажанні "продовжувати війну".