Британія та Франція пропонують Україні тимчасове перемир'я на місяць
Франція та Велика Британія пропонують часткове перемир'я терміном на один місяць між Росією та Україною. Таку пропозицію озвучив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газеті Le Figaro, коли він летів на саміт до Лондона 2 березня.
За його словами, перемир'я не поширюватиметься на наземні бойові дії, а стосуватиметься атак з повітря та моря, а також на об'єкти енергетичної інфраструктури.
"У разі припинення вогню буде дуже складно перевірити, чи дотримуються (бойові дії) вздовж лінії фронту", – сказав Макрон.
Згідно з цією пропозицією, на другому етапі в Україні можуть бути розгорнуті європейські сухопутні війська. Президент Франції наголосив, що найближчими тижнями миротворців в Україні не буде.
"Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, щойно мир буде підписано, буде здійснено розгортання (військ)", – зазначив він.
Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами у Лондоні повідомив, що в курсі цього плану.
- 26 лютого у Парижі заявили, що Британія, Франція та інші готові ввести війська в Україну.
У неділю, 2 березня, прем'єр Британії провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході у Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу та НАТО.
- Як гарантію безпеки для України на саміті в Лондоні розглянули механізми НАТО. Стали відомі перші результати зустрічі.
- 3 березня прем'єр Угорщини поскаржився на результати саміту у Лондоні. Він звинуватив європейців у бажанні "продовжувати війну".