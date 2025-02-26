У Парижі кажуть – Британія, Франція та інші готові ввести війська до України для гарантій миру

Ерік Ломбард (Фото: Stephane De Sakutin / EPA)

Велика Британія, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська до України, щоб гарантувати дотримання перемир’я. Про це в інтерв'ю Bloomberg сказав міністр фінансів Франції Ерік Ломбард.



Також він заявив про очікування на американську підтримку європейських військ та висловив переконання в тому, що США вже погодилися це зробити.

"Якщо ми хочемо дотримання режиму припинення вогню, нам потрібна підтримка США... Я вважаю, що американці погодилися це зробити", – сказав Ломбард.



24 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном сказав, що у європейських військ, які можуть відрядити в Україну, може бути "певна підтримка" з боку Америки.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін нібито теж прийме це.

19 лютого стало відомо про те, що країни Європи розробляють план з розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня Макрон і Стармер представлять його Трампу.

Виходячи з плану, він не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме їхню допомогу з авіацією і розвідкою.

Підтримці США європейських військ в Україні також були присвячені переговори під час зустрічі Макрона і Трампа.