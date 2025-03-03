Орбан скаржиться на результати саміту в Лондоні

Угорській прем'єр, який традиційно виступає проти будь-якої військової допомоги Україні та намагається її блокувати, критикує рішення саміту

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ FRIEDEMANN VOGEL)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив європейців у нібито прагненні продовжувати російсько-українську війну. Про це він написав після саміту в Лондоні, що відбувся 2 березня.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Сьогодні в Лондоні європейські лідери вирішили, що вони хочуть продовжувати війну замість того, щоб вибрати мир. Вони вирішили, що Україна має продовжувати війну. Це погано, небезпечно і помилково. Угорщина залишається на боці миру", – написав він.

Також Орбан вимагає від Євросоюзу почати прямі переговори з Росією.

Після саміту в Лондоні, що відбувся 2 березня, в ОП повідомили, що як одну з гарантій безпеки для України партнери розглядають залучення механізмів Північноатлантичного договору НАТО.

Найближчим часом Україна і європейські партнери сформують свої спільні позиції у питанні завершення російсько-української війни і представлять їх США.

Читайте також: "Це була пастка". Що означає і чим завершиться сварка Трампа з Зеленським