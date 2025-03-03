Україна і Європа скоординують "лінії" щодо умов завершення війни і покажуть це США

Зеленський запевнив, що Україна хоче миру, і вчергове подякував Штатам за допомогу

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Найближчим часом Україна і європейські партнери сформують свої спільні позиції у питанні завершення російсько-української війни і представлять їх США. Про це президент Володимир Зеленський розповів, повертаючись із саміту в Лондоні.

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Йдеться про лінії, яких потрібно досягти, і лінії, з яких не можна відступити.

"Як підсумок цих днів – чітка підтримка Європи. Більше єдності, ще більше готовності співпрацювати. Усі єдині в головному: щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи – усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина", – запевнив президент.

Він заявив, що позиції українців і європейців скоординовано, і далі буде багато зустрічей і спільної робити найближчими днями й тижнями.

"Буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб ми всі були разом – Україна, вся Європа й обов’язково, обов’язково Америка", – сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості США і вчергове подякував за всю підтримку, отриману від Штатів.

"Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності (віцепрезидент США Джей Ді Венс під час суперечки в Овальному кабінеті звинувачував Зеленського у недостатній вдячності Штатам, після чого у CNN нарахували 33 подяки Зеленського американцям, і це не рахуючи внутрішніх промов Зеленського українською мовою. – Ред.). Бо це вдячність за збереження нашої незалежності: наша стійкість в Україні базується на тому, що роблять заради нас – і заради власної безпеки – наші партнери", – заявив президент.

Він запевнив, що Україні потрібен саме мир, а не "вічна війна" (президент США Дональд Трамп заявляв, що Зеленський буцімто "не готовий до миру" і хоче "воювати й воювати". – Ред.). Саме тому, наголосив Зеленський, Україна і Європа кажуть, що гарантії є ключем до цього.

"Надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет", – заявив він.

2 березня Зеленський запевнив, що Україна та США мають "міцні стосунки" й вони триватимуть.

Після саміту в Лондоні в ОП повідомили, що як одну з гарантій безпеки для України партнери розглядають залучення механізмів Північноатлантичного договору НАТО.

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