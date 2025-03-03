Украина и Европа скоординируют "линии" насчет условий завершения войны и покажут это США

Зеленский заверил, что Украина хочет мира, и в очередной раз поблагодарил Штаты за помощь

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В ближайшее время Украина и европейские партнеры сформируют свои общие позиции в вопросе завершения российско-украинской войны и представят их США. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал, возвращаясь с саммита в Лондоне.

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Речь идет о линиях, которые нужно достичь, и линиях, от которых нельзя отступить.

"Как результат этих дней – четкая поддержка Европы. Больше единства, еще больше готовности сотрудничать. Все едины в главном: чтобы мир был реальным, нужны реальные гарантии безопасности. И это позиция всей нашей Европы – всего континента. Британия, Европейский Союз, Норвегия, Турция", – заверил президент.

Он заявил, что позиции украинцев и европейцев скоординированы, и дальше будет много встреч и совместной работы в ближайшие дни и недели.

"Будет дипломатия ради мира. И ради того, чтобы мы все были вместе – Украина, вся Европа и обязательно, обязательно Америка", – сказал Зеленский.

Он отметил важность США и в очередной раз поблагодарил за всю поддержку, полученную от Штатов.

"Не было такого дня, чтобы мы не испытывали этой благодарности (вице-президент США Джей Ди Вэнс во время спора в Овальном кабинете обвинял Зеленского в недостаточной благодарности Штатам, после чего в CNN насчитали 33 благодарности Зеленского американцам, и это не считая внутренних речей Зеленского на украинском языке. – Ред.). Потому что это благодарность за сохранение нашей независимости: наша устойчивость в Украине базируется на том, что делают ради нас – и ради собственной безопасности – наши партнеры", – заявил президент.

Он заверил, что Украине нужен именно мир, а не "вечная война" (президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский якобы "не готов к миру" и хочет "воевать и воевать". – Ред.). Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, Украина и Европа говорят, что гарантии являются ключом к этому.

"Надежность, продолжительность мира, правильное соглашение об окончании войны – это действительно наш общий приоритет", – заявил он.

2 марта Зеленский заверил, что Украина и США имеют "крепкие отношения" и они будут продолжаться.

После саммита в Лондоне в ОП сообщили, что как одну из гарантий безопасности для Украины партнеры рассматривают привлечение механизмов Североатлантического договора НАТО.

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