Орбан жалуется на результаты саммита в Лондоне

Венгерский премьер, традиционно выступающий против любой военной помощи Украине и пытающийся ее блокировать, критикует решения саммита

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/ FRIEDEMANN VOGEL)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил европейцев в якобы стремлении продолжать российско-украинскую войну. Об этом он написал после саммита в Лондоне, состоявшегося 2 марта.

"Сегодня в Лондоне европейские лидеры решили, что они хотят продолжать войну вместо того, чтобы выбрать мир. Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира", – написал он.

Также Орбан потребовал от Евросоюза начать прямые переговоры с Россией.

После состоявшегося 2 марта саммита в Лондоне в ОП сообщили, что как одну из гарантий безопасности для Украины партнеры рассматривают привлечение механизмов Североатлантического договора НАТО.

В ближайшее время Украина и европейские партнеры сформируют свои общие позиции в вопросе завершения российско-украинской войны и представят их США.

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