Орбан жалуется на результаты саммита в Лондоне
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил европейцев в якобы стремлении продолжать российско-украинскую войну. Об этом он написал после саммита в Лондоне, состоявшегося 2 марта.
"Сегодня в Лондоне европейские лидеры решили, что они хотят продолжать войну вместо того, чтобы выбрать мир. Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира", – написал он.
Также Орбан потребовал от Евросоюза начать прямые переговоры с Россией.
- После состоявшегося 2 марта саммита в Лондоне в ОП сообщили, что как одну из гарантий безопасности для Украины партнеры рассматривают привлечение механизмов Североатлантического договора НАТО.
- В ближайшее время Украина и европейские партнеры сформируют свои общие позиции в вопросе завершения российско-украинской войны и представят их США.
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