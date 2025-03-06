Спецпредставитель Келлог уклонился от ответа о планах США давить на Россию ради мира
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог уклонился от ответа на вопрос, каким образом США планируют давить на Россию, чтобы сделать ее уступчивее во время переговоров. Об этом его спросили в ходе дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).
Бывший посол США в Украине Стив Пайфер спросил Келлога, предусматривает ли план по использованию "пряника и кнута" для завершения полномасштабной войны в Украине этот "кнут" и для России.
"Вы упомянули о санкциях в отношении теневых танкеров. Наложила ли администрация Трампа санкции на дополнительные танкеры? Вы говорили об аресте активов. Или мы сейчас движемся к аресту российских замороженных банковских активов? Какие инструменты мы пытаемся применить к Москве, чтобы заставить россиян стать более уступчивыми?" – сказал Пайфер.
На это Келлог ответил, что это вопрос с бинарным ответом.
"Есть ли у нас технический список условий (a term sheet) от россиян в целом? И есть ли у нас перечень требований к украинцам? Ответ – и да, и нет", – сказал он.
Келлог напомнил, что США занимаются вопросом достижения мира в Украине "лишь 45 дней" и, по его словам, есть давление, которое Америка может оказывать, а есть такое, которое не может оказывать.
"Мы знаем, что не можем оказывать давление там, где они хотят. Но они достаточно быстро вышли на контакт: Стив Уиткофф ездил в Москву, он имел возможность говорить с Путиным в течение трех часов, состоялся телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом", – сказал Келлог.
Он также добавил: если говорить о давлении, то когда "украинцев пригласили подписать документ в Овальном кабинете" — ничего не произошло.
Спецпредставитель Трампа уверен, что есть варианты "применить большее давление" и это, по его мнению, хорошо.
"Я не думаю, что это было сделано. Но я полагаю, что есть возможность это сделать. И это будет зависеть от президента Соединенных Штатов. Я думаю, что нам придется это сделать", – резюмировал он.
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