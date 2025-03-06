Спецпредставитель Келлог уклонился от ответа о планах США давить на Россию ради мира

Келлог считает, что США недостаточно сделали в вопросе давления на Украину ради достижения мира

Кит Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог уклонился от ответа на вопрос, каким образом США планируют давить на Россию, чтобы сделать ее уступчивее во время переговоров. Об этом его спросили в ходе дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

Бывший посол США в Украине Стив Пайфер спросил Келлога, предусматривает ли план по использованию "пряника и кнута" для завершения полномасштабной войны в Украине этот "кнут" и для России.

"Вы упомянули о санкциях в отношении теневых танкеров. Наложила ли администрация Трампа санкции на дополнительные танкеры? Вы говорили об аресте активов. Или мы сейчас движемся к аресту российских замороженных банковских активов? Какие инструменты мы пытаемся применить к Москве, чтобы заставить россиян стать более уступчивыми?" – сказал Пайфер.

На это Келлог ответил, что это вопрос с бинарным ответом.

"Есть ли у нас технический список условий (a term sheet) от россиян в целом? И есть ли у нас перечень требований к украинцам? Ответ – и да, и нет", – сказал он.

Келлог напомнил, что США занимаются вопросом достижения мира в Украине "лишь 45 дней" и, по его словам, есть давление, которое Америка может оказывать, а есть такое, которое не может оказывать.

"Мы знаем, что не можем оказывать давление там, где они хотят. Но они достаточно быстро вышли на контакт: Стив Уиткофф ездил в Москву, он имел возможность говорить с Путиным в течение трех часов, состоялся телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом", – сказал Келлог.

Он также добавил: если говорить о давлении, то когда "украинцев пригласили подписать документ в Овальном кабинете" — ничего не произошло.

Спецпредставитель Трампа уверен, что есть варианты "применить большее давление" и это, по его мнению, хорошо.

"Я не думаю, что это было сделано. Но я полагаю, что есть возможность это сделать. И это будет зависеть от президента Соединенных Штатов. Я думаю, что нам придется это сделать", – резюмировал он.

5 марта экс-министр иностранных дел Климкин в интервью LIGA.net заявил, что администрация Трампа не воспринимает Украину как важную реальность.

заявил, что администрация Трампа не воспринимает Украину как важную реальность. 6 марта Зеленский заявил, что мир не может означать капитуляцию или распад Украины.

В Китае "ошеломлены" политикой Трампа и заявили, что США не могут вести переговоры без Украины исключительно с Россией.