В Китае "потрясены" политикой Трампа и выступают против переговоров без Украины

Спецпосланник страны отметил, что политика Китая, в отличие от политики Трампа, направлена на мир и сотрудничество

Лу Шейе (Фото: Xinhua)

Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шейе "потрясен" отношением президента США Дональда Трампа к европейским союзникам. Он также считает, что мирное соглашение не может определяться только США и Россией без Украины, передает South China Morning Post.

"Если посмотреть на то, как администрация Трампа проводит наглую и деспотичную политику в отношении Европы, обращаясь таким образом со своими союзниками, то, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно", – заявил он 5 марта в кулуарах ежегодной сессии Народного политического консультативного совета Китая.

Спецпосланник отметил, что страны Европы должны поразмыслить над поведением Трампа и сравнить его политику с политикой Китая. По его словам, сравнив это, ЕС увидит, что дипломатический подход Китая направлен на "мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".

Лу Шейе убежден, что переговоры США с Россией действительно направлены на урегулирование полномасштабной войны в Украине, но подчеркнул, что любой мирный процесс должен включать все заинтересованные стороны, в том числе и страны Европы.

"Различные предлагаемые решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться избранными", – сказал он.

2 марта 2025 года Стармер перед саммитом в Лондоне заявил, что Британия и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.

3 марта сообщалось, что Британия и Франция предлагают Украине временное перемирие на месяц.

5 марта Трамп заявил, что получил от России "мощный сигнал о желании мира" и "письмо" от Зеленского.