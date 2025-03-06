В Китае "потрясены" политикой Трампа и выступают против переговоров без Украины
Лу Шейе (Фото: Xinhua)

Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шейе "потрясен" отношением президента США Дональда Трампа к европейским союзникам. Он также считает, что мирное соглашение не может определяться только США и Россией без Украины, передает South China Morning Post. 

"Если посмотреть на то, как администрация Трампа проводит наглую и деспотичную политику в отношении Европы, обращаясь таким образом со своими союзниками, то, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно", – заявил он 5 марта в кулуарах ежегодной сессии Народного политического консультативного совета Китая.

Спецпосланник отметил, что страны Европы должны поразмыслить над поведением Трампа и сравнить его политику с политикой Китая. По его словам, сравнив это, ЕС увидит, что дипломатический подход Китая направлен на "мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".

Лу Шейе убежден, что переговоры США с Россией действительно направлены на урегулирование полномасштабной войны в Украине, но подчеркнул, что любой мирный процесс должен включать все заинтересованные стороны, в том числе и страны Европы. 

"Различные предлагаемые решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться избранными", –  сказал он.

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