Франция предлагает арестовать активы России при нарушении ею перемирия – FT

Франция и Германия обсуждают с Великобританией и другими странами способы использования российских активов

Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Jose Coelho/EPA)

Франция предлагает арестовать замороженные в Европе российские активы в ценных бумагах, если Москва нарушит потенциальное перемирие. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на троих людей, которые проинформированы о переговорах.

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По информации журналистов, французские официальные лица сделали свое предложение в рамках обеспечения гарантий безопасности Украины после войны.

Арест может затронуть активы более чем на €200 млрд. Кроме Франции и Германии, которые ранее были против ареста активов, в обсуждениях принимают участие Великобритания и другие страны.

Два знакомых с предложением Франции человека рассказали, что другие европейские страны хорошо его восприняли, но этот вариант далек от согласования. Пресс-секретарь президента Франции Эмманюэля Макрона отказался комментировать эту информацию.

Макрон во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом 24 февраля заявлял, что вопрос денег может быть "частью переговоров в конце войны".

Как сообщил знакомый с вопросом человек, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о том, что рассмотрит возможность поддержать предложение об аресте активов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 3 февраля заявил, что использование российских активов является "очень сложным вопросом". В отличие от доходов, которые они приносят.

"Это непросто. Но я считаю, что нам нужно сделать больше, и мы прилагаем больше усилий, чтобы вместе с другими странами по крайней мере изучить возможности", – сказал Стармер.

Как утверждает FT, сторонники соглашения о прекращении огня рассматривают арест как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Украине гарантии.

"Все больше стран готовы использовать [арест замороженных активов] как рычаг [влияния]", – сказал собеседник FT.

Переговоры о судьбе российских активов проходят на фоне разработки мирного плана для Украины, которую возглавляют Франция и Великобритания.

Около €300 млрд активов Центрального банка России были заморожены членами G7 после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Большинство активов – на сумму около €190 млрд – находится в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear. Также меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

В настоящее время доход от активов в виде преимущественно государственных облигаций и наличных денег используется странами G7 для погашения займов Украине на $50 млрд.

До сих пор сами активы не затрагивались, хотя Украина, Польша и страны Балтии давно настаивают на их аресте.

Против него выступали ключевые европейские страны, включая Германию, Францию и Бельгию. Причиной этого были опасения, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве.

Европейский центральный банк также обеспокоен тем, что от возможного ареста статус евро как безопасного варианта для иностранных резервов будет под угрозой.

21 февраля Reuters писал, что Россия может согласиться на использование Украиной замороженных активов.

22 февраля Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривает возможность использования замороженных активов России как залога для компенсаций Украине.

1 марта Великобритания выделила около $3 млрд на производство оружия, которое оплатят доходами от замороженных активов России.