Франция предлагает арестовать активы России при нарушении ею перемирия – FT
Франция предлагает арестовать замороженные в Европе российские активы в ценных бумагах, если Москва нарушит потенциальное перемирие. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на троих людей, которые проинформированы о переговорах.
По информации журналистов, французские официальные лица сделали свое предложение в рамках обеспечения гарантий безопасности Украины после войны.
Арест может затронуть активы более чем на €200 млрд. Кроме Франции и Германии, которые ранее были против ареста активов, в обсуждениях принимают участие Великобритания и другие страны.
Два знакомых с предложением Франции человека рассказали, что другие европейские страны хорошо его восприняли, но этот вариант далек от согласования. Пресс-секретарь президента Франции Эмманюэля Макрона отказался комментировать эту информацию.
Макрон во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом 24 февраля заявлял, что вопрос денег может быть "частью переговоров в конце войны".
Как сообщил знакомый с вопросом человек, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о том, что рассмотрит возможность поддержать предложение об аресте активов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 3 февраля заявил, что использование российских активов является "очень сложным вопросом". В отличие от доходов, которые они приносят.
"Это непросто. Но я считаю, что нам нужно сделать больше, и мы прилагаем больше усилий, чтобы вместе с другими странами по крайней мере изучить возможности", – сказал Стармер.
Как утверждает FT, сторонники соглашения о прекращении огня рассматривают арест как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Украине гарантии.
"Все больше стран готовы использовать [арест замороженных активов] как рычаг [влияния]", – сказал собеседник FT.
Переговоры о судьбе российских активов проходят на фоне разработки мирного плана для Украины, которую возглавляют Франция и Великобритания.
Около €300 млрд активов Центрального банка России были заморожены членами G7 после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Большинство активов – на сумму около €190 млрд – находится в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear. Также меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.
В настоящее время доход от активов в виде преимущественно государственных облигаций и наличных денег используется странами G7 для погашения займов Украине на $50 млрд.
До сих пор сами активы не затрагивались, хотя Украина, Польша и страны Балтии давно настаивают на их аресте.
Против него выступали ключевые европейские страны, включая Германию, Францию и Бельгию. Причиной этого были опасения, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве.
Европейский центральный банк также обеспокоен тем, что от возможного ареста статус евро как безопасного варианта для иностранных резервов будет под угрозой.
- 21 февраля Reuters писал, что Россия может согласиться на использование Украиной замороженных активов.
- 22 февраля Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривает возможность использования замороженных активов России как залога для компенсаций Украине.
- 1 марта Великобритания выделила около $3 млрд на производство оружия, которое оплатят доходами от замороженных активов России.