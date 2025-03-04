Франція пропонує арештувати активи Росії у разі порушення нею перемир'я – FT
Франція пропонує заарештувати заморожені у Європі російські активи у цінних паперах, якщо Москва порушить потенційне перемир'я. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на трьох людей, які поінформовані про переговори.
За інформацією журналістів, французькі офіційні особи зробили свою пропозицію в межах забезпечення гарантій безпеки для України після війни.
Арешт може торкнутись активів на понад €200 млрд. Крім Франції та Німеччини, які раніше були проти арешту активів, в обговореннях беруть участь Велика Британія та інші країни.
Двоє ознайомлених з пропозицією Франції людей розповіли, що інші європейські країни добре її сприйняли, але цей варіант далекий від узгодження. Прессекретар президента Франції Емманюеля Макрона відмовився коментувати цю інформацію.
Макрон під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом 24 лютого заявляв, що питання грошей може бути "частиною переговорів наприкінці війни".
Як повідомила знайома з питанням людина, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав про те, що розгляне можливість підтримати пропозицію про арешт активів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 3 лютого заявив, що використання російських активів є "дуже складним питанням". На відміну від доходів, які вони приносять.
"Це непросто. Але я вважаю, що нам потрібно зробити більше, і ми докладаємо більше зусиль, щоб разом з іншими країнами принаймні дослідити можливості", – сказав Стармер.
Як стверджує FT, прибічники угоди про припинення вогню розглядають арешт як спосіб змусити Росію дотримуватися будь-якої угоди та надати Україні гарантії.
"Дедалі більше країн готові використовувати [арешт заморожених активів] як важіль [впливу]", – сказав співрозмовник FT.
Переговори щодо долі російських активів відбуваються на тлі розробляння мирного плану для України, яке очолюють Франція та Велика Британія.
Близько €300 млрд активів Центрального банку Росії були заморожені членами G7 після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Більшість активів – на суму в близько €190 млрд – є в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear. Також менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.
Наразі дохід від активів у вигляді переважно державних облігацій та готівки використовується країнами G7 для погашення позик Україні на $50 млрд.
Досі самі активи не зачіпались, хоча Україна, Польща та країни Балтії давно наполягають на їх арешті.
Проти нього виступали ключові європейські країни, включно з Німеччиною, Францією та Бельгією. Причиною для цього були побоювання, що арешт державного майна створить прецедент у міжнародному праві.
Європейський центральний банк також був стурбований тим, що від можливого арешту статус євро як безпечного варіанту для іноземних резервів буде під загрозою.
- 21 лютого Reuters писав, що Росія може погодитись на використання Україною заморожених активів.
- 22 лютого Bloomberg повідомляв, що ЄС розглядає можливість використання заморожених активів Росії як застави для компенсацій Україні.
- 1 березня Велика Британія виділила майже $3 млрд на виробництво зброї, яке оплатять доходами від заморожених активів Росії.