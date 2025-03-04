Франція пропонує арештувати активи Росії у разі порушення нею перемир'я – FT

Франція і Німеччина обговорюють з Великою Британією та іншими країнами способи використання російських активів

Президент Франції Емманюель Макрон (Фото: Jose Coelho/EPA)

Франція пропонує заарештувати заморожені у Європі російські активи у цінних паперах, якщо Москва порушить потенційне перемир'я. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на трьох людей, які поінформовані про переговори.

За інформацією журналістів, французькі офіційні особи зробили свою пропозицію в межах забезпечення гарантій безпеки для України після війни.

Арешт може торкнутись активів на понад €200 млрд. Крім Франції та Німеччини, які раніше були проти арешту активів, в обговореннях беруть участь Велика Британія та інші країни.

Двоє ознайомлених з пропозицією Франції людей розповіли, що інші європейські країни добре її сприйняли, але цей варіант далекий від узгодження. Прессекретар президента Франції Емманюеля Макрона відмовився коментувати цю інформацію.

Макрон під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом 24 лютого заявляв, що питання грошей може бути "частиною переговорів наприкінці війни".

Як повідомила знайома з питанням людина, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав про те, що розгляне можливість підтримати пропозицію про арешт активів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 3 лютого заявив, що використання російських активів є "дуже складним питанням". На відміну від доходів, які вони приносять.

"Це непросто. Але я вважаю, що нам потрібно зробити більше, і ми докладаємо більше зусиль, щоб разом з іншими країнами принаймні дослідити можливості", – сказав Стармер.

Як стверджує FT, прибічники угоди про припинення вогню розглядають арешт як спосіб змусити Росію дотримуватися будь-якої угоди та надати Україні гарантії.

"Дедалі більше країн готові використовувати [арешт заморожених активів] як важіль [впливу]", – сказав співрозмовник FT.

Переговори щодо долі російських активів відбуваються на тлі розробляння мирного плану для України, яке очолюють Франція та Велика Британія.

Близько €300 млрд активів Центрального банку Росії були заморожені членами G7 після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Більшість активів – на суму в близько €190 млрд – є в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear. Також менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід від активів у вигляді переважно державних облігацій та готівки використовується країнами G7 для погашення позик Україні на $50 млрд.

Досі самі активи не зачіпались, хоча Україна, Польща та країни Балтії давно наполягають на їх арешті.

Проти нього виступали ключові європейські країни, включно з Німеччиною, Францією та Бельгією. Причиною для цього були побоювання, що арешт державного майна створить прецедент у міжнародному праві.

Європейський центральний банк також був стурбований тим, що від можливого арешту статус євро як безпечного варіанту для іноземних резервів буде під загрозою.

21 лютого Reuters писав, що Росія може погодитись на використання Україною заморожених активів.

22 лютого Bloomberg повідомляв, що ЄС розглядає можливість використання заморожених активів Росії як застави для компенсацій Україні.

1 березня Велика Британія виділила майже $3 млрд на виробництво зброї, яке оплатять доходами від заморожених активів Росії.