У Китаї "приголомшені" політикою Трампа і виступають проти переговорів без України

Спецпосланець країни зазначив, що політика Китаю, на відміну від політики Трампа, спрямована на мир і співпрацю

Лу Шейє (Фото: Xinhua)

Спеціальний посланник Китаю з європейських справ Лу Шейє "приголомшений" ставленням президента США Дональда Трампа до європейських союзників. Він також вважає, що мирна угода не може визначатися лише США та Росією без України, повідомляє South China Morning Post.

"Якщо подивитися на те, як адміністрація Трампа проводить нахабну й деспотичну політику щодо Європи, вчиняючи так зі своїми союзниками, то, чесно кажучи, з європейського погляду це просто жахливо", – заявив він 5 березня у кулуарах щорічної сесії Народної політичної консультативної ради.

Спецпосланець зазначив, що країни Європи мають поміркувати над поведінкою Трампа й порівняти його політику з політикою Китаю. За його словами, порівнявши це, ЄС побачить, що дипломатичний підхід Китаю спрямований на "мир, дружбу, добру волю та взаємовигідну співпрацю".

Лу Шейє переконаний, що переговори США з Росією справді спрямовані на врегулювання повномасштабної війни в Україні, але наголосив, що будь-який мирний процес має включати всі зацікавлені сторони, зокрема і країни Європи.

"Різні запропоновані рішення мають бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися обраними", – сказав він.