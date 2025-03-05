Климкин: Администрация Трампа не воспринимает нас как важную реальность

Павел Климкин (Фото: скриншот с видео LIGA.net)

Администрация президента США Дональда Трампа не воспринимает Украину как равного партнера и "важную реальность", считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"Весь мир, ну и мы, украинцы, увидели своими глазами и очень четко, что эта американская реальность, она, во-первых, не воспринимает нас как равного партнера. Предыдущая тоже не воспринимала, но пыталась это показывать более элегантно", – сказал дипломат.

Он добавил, что действующая американская администрация "не воспринимает нас как важную реальность". Это, по мнению Климкина, критично.

"Предыдущая администрация считала Украину важной, конечно для своих целей. Конечно, не потому, что она нас очень сильно любила, но имела к нам симпатию. Это была ценностная история, по меньшей мере, частично ценностная история", – констатировал бывший глава МИД.

Он считает, что действующая администрация США не считает Украину и ни равной реальностью, и ни важной реальностью.

"И это первый очень четкий вывод по этой истории", – констатировал дипломат.

Климкин уверен, что нужно забыть предыдущую реальность. Сейчас у администрации Трампа есть три приоритета: установить прекращение огня, переложить на Европу все расходы и частично риски, а также установить новое качество отношений с Россией.