Трамп подумывает ввести санкции против России, поскольку та "крушит Украину на поле боя"

Американский президент призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров, "пока не стало слишком поздно"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России, поскольку она продолжает войну против Украины. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в Truth Social.

"Учитывая, что Россия сейчас активно "крушит" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю введение масштабных банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение. России и Украине: садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо", – сказано в сообщении.

Скриншот сообщения Трампа в Truth Social

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.

Накануне президент Владимир Зеленский заверил, что Украина и США возобновили сотрудничество после скандала в Овальном кабинете. На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций двух стран.

6 марта 2025 года сообщалось, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог уклонился от ответа на вопрос, каким образом США планируют давить на Россию, чтобы сделать ее более уступчивой во время переговоров.