МИД Саудовской Аравии: Переговоры США и Украины состоятся в городе Джидда
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что примет встречу делегаций Украины и США в городе Джидда на следующей неделе. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в X.
"Министерство иностранных дел выражает готовность Саудовской Аравии принять запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе", – говорится в сообщении.
Ранее 7 марта представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий сообщал, что на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.
В повестке дня будут украино-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора – путь к миру.
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