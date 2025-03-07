МИД Саудовской Аравии: Переговоры США и Украины состоятся в городе Джидда

Встреча делегаций Украины и США состоится в Саудовской Аравии на следующей неделе

Саудовская Аравия, Эр-Рияд (Фото: ЕРА/Ida Marie Odgaard)

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что примет встречу делегаций Украины и США в городе Джидда на следующей неделе. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в X.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Министерство иностранных дел выражает готовность Саудовской Аравии принять запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Ранее 7 марта представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий сообщал, что на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.

В повестке дня будут украино-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора – путь к миру.