Келлог о "24 часах" Трампа на завершение войны: Мы не сказали, в какой день

Кит Келлог (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что, говоря о возможности завершения российско-украинской войны за 24 часа, Вашингтон не определял конкретную дату, когда это может произойти. Он высказал это мнение в ходе дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

"Помните, президент [Дональд Трамп] сказал, что собирается закончить войну за 24 часа? Мы не сказали, в какой день", – сказал Келлог, добавив, что диалог между Москвой и Вашингтоном "очень важен" для того, чтобы дойти до такого результата.

Спецпосланник Трампа также выразил обеспокоенность демографической ситуацией в Украине, заявив, что война приводит к утрате "потерянного поколения". По его словам, численность мужчин призывного возраста резко сократилась, а более 100 000 военнообязанных покинули страну.

"Британцы до сих пор помнят утрату своего потерянного поколения и до сих пор говорят об этом. Мы не хотим, чтобы Украина оказалась в такой же ситуации", – сказал Келлог.