Келлог о "24 часах" Трампа на завершение войны: Мы не сказали, в какой день
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что, говоря о возможности завершения российско-украинской войны за 24 часа, Вашингтон не определял конкретную дату, когда это может произойти. Он высказал это мнение в ходе дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).
"Помните, президент [Дональд Трамп] сказал, что собирается закончить войну за 24 часа? Мы не сказали, в какой день", – сказал Келлог, добавив, что диалог между Москвой и Вашингтоном "очень важен" для того, чтобы дойти до такого результата.
Спецпосланник Трампа также выразил обеспокоенность демографической ситуацией в Украине, заявив, что война приводит к утрате "потерянного поколения". По его словам, численность мужчин призывного возраста резко сократилась, а более 100 000 военнообязанных покинули страну.
"Британцы до сих пор помнят утрату своего потерянного поколения и до сих пор говорят об этом. Мы не хотим, чтобы Украина оказалась в такой же ситуации", – сказал Келлог.
- Трамп неоднократно заявлял, что может быстро завершить войну в Украине, утверждая, что ему понадобилось бы всего 24 часа для достижения мира.
- В предыдущие годы он объяснял, что это возможно благодаря его "хорошим отношениям" с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
- 25 января 2025 года Зеленский заявил, что может завершить российско-украинскую войну быстрее, чем кто-либо другой.