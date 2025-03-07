Келлог про "24 години" Трампа на завершення війни: Ми не сказали, якого дня

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що, говорячи про можливість завершення російсько-української війни за 24 години, Вашингтон не визначав конкретну дату, коли це може статися. Він висловив цю думку під час дискусії на заході в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations, CFR).

"Пам'ятаєте, президент [Дональд Трамп] сказав, що збирається закінчити війну за 24 години? Ми не сказали, якого дня", – сказав Келлог, додавши, що діалог між Москвою та Вашингтоном "дуже, дуже важливий" для того, щоб дійти до такого результату.

Спецпосланець Трампа також висловив занепокоєння щодо демографічної ситуації в Україні, заявивши, що війна призводить до втрати "втраченого покоління". За його словами, чисельність чоловіків призовного віку різко скоротилася, а понад 100 000 військовозобов’язаних покинули країну.

"Британці досі пам’ятають втрати свого втраченого покоління і досі говорять про це. Ми не хочемо, щоб Україна опинилася в такій самій ситуації", – сказав Келлог.