"Россиян не будет". МИД изложил повестку дня переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

В центре разговора между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии – путь к миру, заявил спикер МИД Тихий

Георгий Тихий (Фото: МИД)

На встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян, заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий. По его словам, в центре разговора – "путь к миру".

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Он напомнил, что на следующей неделе состоится визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, после которого украинская команда останется для встреч с американской делегацией.

По его словам, украино-американский диалог продолжается.

Отвечая на вопрос, будут ли присутствовать на встрече в Саудовской Аравии представители страны-агрессора, спикер МИД сказал: "Мы такой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне".

В повестке дня будут украино-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора – путь к миру.