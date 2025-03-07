"Россиян не будет". МИД изложил повестку дня переговоров Украины и США в Саудовской Аравии
На встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян, заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий. По его словам, в центре разговора – "путь к миру".
Он напомнил, что на следующей неделе состоится визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, после которого украинская команда останется для встреч с американской делегацией.
По его словам, украино-американский диалог продолжается.
Отвечая на вопрос, будут ли присутствовать на встрече в Саудовской Аравии представители страны-агрессора, спикер МИД сказал: "Мы такой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне".
В повестке дня будут украино-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора – путь к миру.
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