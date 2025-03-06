Україна та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч – Зеленський

Спецпосланець Трампа анонсував зустріч у Саудівській Аравії щодо припинення вогню з РФ та "рамки" більш тривалої угоди

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що команди України та США відновили роботу, й анонсував майбутню зустріч.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Україна сподівається, що наступного тижня "у нас буде змістовна зустріч", заявив лідер.

Кореспондентка американського телеканалу Fox News Джекі Гайнріх заявила, що американо-українська зустріч відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 11 березня. У лютому в цьому місті були переговори представників Штатів та Росії.

За її словами, у заході з боку США візьмуть участь держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та радник з нацбезпеки Майк Волтц, до української делегації ж увійде голова Офісу президента Андрій Єрмак.

ОНОВЛЕНО. Віткофф підтвердив журналістам, що планує поїхати до Саудівської Аравії, аби обговорити з українською делегацією припинення вогню з РФ та "рамки" більш тривалої угоди.

"Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть потенційно у Джидді [місто у Саудівській Аравії]", – передає слова Віткоффа газета The Guardian.

Він додав, що ідея полягає у тому, аби створити рамку для мирної угоди та початкового припинення вогню.

Напередодні, 5 березня, Єрмак після розмови з Волтцом заявив, що Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом.

4 березня Зеленський заявив, що зустріч із лідером США Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто президенту за допомогу Україні та підкреслив, що наша країна не бажає нескінченної війни.

6 березня генсек НАТО Рютте заявив, що він "обережно оптимістичний" щодо налагодження відносин між США та Україною у контексті призупинення постачання американської військової допомоги.