Зупинення допомоги США. Генсек НАТО "обережно оптимістичний" щодо відносин України та Америки

Рютте "дуже вітає" те, що США та Україна обговорюють, як рухатися вперед та вирішити "деякі труднощі"

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "обережно оптимістичний" щодо налагодження відносин між США та Україною у контексті призупинення постачання американської військової допомоги. Про це посадовець заявив під час пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою.

"Важливо, аби Україна перебувала у позиції сили, особливо, коли почнуться мирні переговори, у якій би формі вони не проходили. Тому підтримка повинна продовжуватися", – заявив Рютте.

Саме тому посадовець "дуже вітає" те, що США та Україна обговорюють, як рухатися вперед та вирішити "деякі труднощі", посилаючись на нещодавнє повідомлення президента Володимира Зеленського до Штатів.

За словами генсека, цей процес триває, і він "обережно оптимістичний", що це призведе до хороших результатів.

"Тому краще не коментувати "що, якщо", тому що моє припущення, знов-таки обережно оптимістичне, що все може рухатися вперед у позитивному сенсі", – підсумував Рютте.