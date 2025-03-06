Остановка помощи. Генсек НАТО "осторожно оптимистичен" насчет отношений Украины и США

Рютте "очень приветствует" то, что США и Украина обсуждают, как двигаться вперед и решить "некоторые трудности"

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "осторожно оптимистичен" по налаживанию отношений между США и Украиной в контексте приостановки поставок американской военной помощи. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

"Важно, чтобы Украина находилась в позиции силы, особенно, когда начнутся мирные переговоры, в какой бы форме они ни проходили. Поэтому поддержка должна продолжаться", – заявил Рютте.

Именно поэтому чиновник "очень приветствует" то, что США и Украина обсуждают, как двигаться вперед и решить "некоторые трудности", ссылаясь на недавнее сообщение президента Владимира Зеленского Штатам.

По словам генсека, этот процесс продолжается, и он "осторожно оптимистичен", что эприведет к хорошим результатам.

"Поэтому лучше не комментировать "что, если", потому что мое предположение опять-таки осторожно оптимистично, что все может двигаться вперед в положительном смысле", – подытожил Рютте.