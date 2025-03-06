Остановка помощи. Генсек НАТО "осторожно оптимистичен" насчет отношений Украины и США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "осторожно оптимистичен" по налаживанию отношений между США и Украиной в контексте приостановки поставок американской военной помощи. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.
"Важно, чтобы Украина находилась в позиции силы, особенно, когда начнутся мирные переговоры, в какой бы форме они ни проходили. Поэтому поддержка должна продолжаться", – заявил Рютте.
Именно поэтому чиновник "очень приветствует" то, что США и Украина обсуждают, как двигаться вперед и решить "некоторые трудности", ссылаясь на недавнее сообщение президента Владимира Зеленского Штатам.
По словам генсека, этот процесс продолжается, и он "осторожно оптимистичен", что эприведет к хорошим результатам.
"Поэтому лучше не комментировать "что, если", потому что мое предположение опять-таки осторожно оптимистично, что все может двигаться вперед в положительном смысле", – подытожил Рютте.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
- Зеленский написал, что Украина хочет мира и готова подписать соглашение о ископаемых из США. После этого Трамп все равно оставил в силе запрет на поставку оружия Украине.
- Также Штаты приостановили передачу разведывательных данных Украине. Министр обороны Умеров заявил , что Украина уже работает над альтернативами.