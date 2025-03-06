Было бы большой ошибкой считать, что Украина больше не нуждается в военной помощи
Было бы "большой ошибкой" считать, что Украина больше не нуждается в военной помощи при условии, что мирное соглашение неизбежно, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Слова политика передает газета The Guardian.
Премьер заявил, что хочет обеспечить крепкий мир.
Он отметил: если будет мирное соглашение (пока еще не известно, будет ли оно), то странам придется защищать его.
По словам Стармера, Британия будет играть свою роль в этом, но "это нужно делать вместе с США".
В то же время премьер добавил, что партнеры должны поставить Украину в максимально сильную позицию и было бы большой ошибкой останавливать помощь, предполагая, что будет мирное соглашение.
"Боевые действия продолжаются, и это большая ошибка – думать, что все, что нам нужно сделать, – это ждать соглашения. Мы должны убедиться, что если они [украинцы] продолжают сражаться, то они находятся в максимально сильной позиции", – подчеркнул политик.
Он добавил, что вся Европа должна активизироваться.
Также он выразил надежду, что это увеличит заказы для британских заводов в оборонном секторе.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
- Зеленский написал, что Украина хочет мира и готова подписать соглашение об ископаемых с США. После этого Трамп все равно оставил в силе запрет на поставки оружия Украине.
- Также Штаты приостановили передачу разведывательных данных Украине. Министр обороны Умеров заявил, что Украина уже работает над альтернативами.