Было бы большой ошибкой считать, что Украина больше не нуждается в военной помощи
Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN/EPA)

Было бы "большой ошибкой" считать, что Украина больше не нуждается в военной помощи при условии, что мирное соглашение неизбежно, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Слова политика передает газета The Guardian.

Премьер заявил, что хочет обеспечить крепкий мир.

Он отметил: если будет мирное соглашение (пока еще не известно, будет ли оно), то странам придется защищать его.

По словам Стармера, Британия будет играть свою роль в этом, но "это нужно делать вместе с США".

В то же время премьер добавил, что партнеры должны поставить Украину в максимально сильную позицию и было бы большой ошибкой останавливать помощь, предполагая, что будет мирное соглашение.

"Боевые действия продолжаются, и это большая ошибка – думать, что все, что нам нужно сделать, – это ждать соглашения. Мы должны убедиться, что если они [украинцы] продолжают сражаться, то они находятся в максимально сильной позиции", – подчеркнул политик.

Он добавил, что вся Европа должна активизироваться.

Также он выразил надежду, что это увеличит заказы для британских заводов в оборонном секторе.

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  • Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
  • Зеленский написал, что Украина хочет мира и готова подписать соглашение об ископаемых с США. После этого Трамп все равно оставил в силе запрет на поставки оружия Украине.
  • Также Штаты приостановили передачу разведывательных данных Украине. Министр обороны Умеров заявил, что Украина уже работает над альтернативами.
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