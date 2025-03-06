Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN/EPA)

Было бы "большой ошибкой" считать, что Украина больше не нуждается в военной помощи при условии, что мирное соглашение неизбежно, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Слова политика передает газета The Guardian.

Премьер заявил, что хочет обеспечить крепкий мир.

Он отметил: если будет мирное соглашение (пока еще не известно, будет ли оно), то странам придется защищать его.

По словам Стармера, Британия будет играть свою роль в этом, но "это нужно делать вместе с США".

В то же время премьер добавил, что партнеры должны поставить Украину в максимально сильную позицию и было бы большой ошибкой останавливать помощь, предполагая, что будет мирное соглашение.

"Боевые действия продолжаются, и это большая ошибка – думать, что все, что нам нужно сделать, – это ждать соглашения. Мы должны убедиться, что если они [украинцы] продолжают сражаться, то они находятся в максимально сильной позиции", – подчеркнул политик.

Он добавил, что вся Европа должна активизироваться.

Также он выразил надежду, что это увеличит заказы для британских заводов в оборонном секторе.