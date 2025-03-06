Було б великою помилкою вважати, що Україна більше не потребує військової допомоги – Стармер
Було б "великою помилкою" вважати, що Україна більше не потребує військової допомоги за умови, що мирна угода є неминучою, заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Слова політика передає газета The Guardian.
Прем'єр заявив, що хоче забезпечити міцний мир.
Він зауважив: якщо буде мирна угода (поки що не відомо, чи буде вона), то країнам доведеться захищати її.
За словами Стармера, Британія відіграватиме свою роль у цьому, але "це потрібно робити спільно зі США".
Водночас прем'єр додав, що партнери повинні поставити Україну в максимально сильну позицію й було б "великою помилкою" зупиняти допомогу, припускаючи, що буде мирна угода.
"Бойові дії продовжуються, і це велика помилка – думати, що все, що нам потрібно зробити, – це чекати угоди. Ми повинні переконатися, що якщо вони [українці] продовжують битися, то вони перебувають у максимально сильній позиції", – наголосив політик.
Він додав, що вся Європа повинна активізуватися.
Також він висловив надію, що це збільшить замовлення для британських заводів у оборонному секторі.
- Трамп призупинив всю військову допомогу США для України після сварки з Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій із союзниками.
- Зеленський написав, що Україна хоче миру і готова підписати угоду про копалини зі США. Після цього Трамп все одно залишив у силі заборону на постачання Україні зброї.
- Також Штати призупинили передання розвідувальних даних Україні. Міністр оборони Умєров заявив, що Україна вже працює над альтернативами.